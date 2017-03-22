Zagreb gleda daljeFotogalerijeUrednički izbor Gradska skupština u slikama Tekst: Desk Dalje - ožujak 22, 2017 Sjednica Gradske skupštine 21. ožujka 2017. godine. Foto: Petra Čolak Gradska skupština 21. ožujka 2017 BT6B6605BT6B6607BT6B6608BT6B6609BT6B6610BT6B6611BT6B6612BT6B6613BT6B6614BT6B6616BT6B6618BT6B6619BT6B6533BT6B6543BT6B6544BT6B6545BT6B6547BT6B6549BT6B6551BT6B6552BT6B6553BT6B6554BT6B6555BT6B6558BT6B6562BT6B6564BT6B6565BT6B6566BT6B6567BT6B6569BT6B6570BT6B6571BT6B6572BT6B6573BT6B6574BT6B6575BT6B6576BT6B6577BT6B6578BT6B6579BT6B6581BT6B6582BT6B6583BT6B6584BT6B6585BT6B6586BT6B6591BT6B6594BT6B6595BT6B6597BT6B6598BT6B6599BT6B6600BT6B6601BT6B6603BT6B6604BT6B6667