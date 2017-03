Potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin gostujući u emisiji Veto Sanjina Španovića na N1 televiziji rekao je kako smatra da je najava premijera Plenkovića da neće građanima neće poskupiti cijene plina tek privremena odgoda poskupljenja do poslije lokalnih izbora.

– Država će morati kompezirati cijenu plina, ali nakon 1. 6., kada prođu izbori i to neće više imati veze s rejtingom HDZ-a i Mosta građani će, pod izlikom da je situacija neodrživa, biti suočeni s novim poskupljenjem. Naravno da sam ironičan kada kažem 1. lipnja aludirajući na lokalne izbore, ali zaista sam uvjeren da će s novom sezonom grijanja, dakle od rujna cijene građanima ići gore – rekao je potpredsjednik SDP-a Grbin.

Grbin je otkrio kako je, nakon odbijenice koju je dobio od Vlade zatražio od povjerenice za informiranje da mu dostavi presudu Arbitražnog suda oko INA-e i MOL-a.

‘Ne može se dogoditi da se onda INA-om upravlja kao Podravkom’

– Neka je sadržaj presude nepovoljan i za moju stranku, za HNS i ostale, ali javnost to mora znati. MOL je u Mađarskom objavio sadržaj presude koji njima paše na burzi, a hrvatska Vlada to skriva. Hrvatska ima Ustav u kojem piše da imamo pravo na pristup informacijama i vi novinari i mi političari i zato sam se žalio Povjerenici za informiranje i tražio da mi se omogući uvid u presudu. Uvjeren sam u pozitivan ishod i da će se ta presuda objaviti jer na to javnost ima pravo – rekao je Grbin koji tvrdi da HDZ i Vlada i dalje nemaju model za otkup dionica MOL-a.

– Važnije pitanje od toga je što nakon nacionalizacije INA-e s njom, jer ne može se dogoditi da se onda INA-om upravlja kao Podravkom gdje vidimo da samo par dana nakon što su stavili novu Upravu se piše da ih istražuje DORH – rekao je Grbin.

Komentirajući daljnju sudbinu bivšeg predsjednika Uprave Podravke, Zvonimira Mršića, Grbin je rekao kako za njega u SDP-u ima mjesta.

-On nije iz SDP-a nikada otišao formalno. On zna koliko se dao u Podravku i sigurno malo i iscrpio i mora se odmoriti. Mora vidjeti što želi i gdje se vidi i za takve ljude u SDP-u uvijek ima mjesta – rekao je Grbin.

Komentirajući aferu Dnevnice i slučaj sada bivšeg SDP-ovca Tomislava Sauche Grbin je rekao da je postupak u tijeku i da tek nakon presude se može to komentirati slučaj.

– Onda ćemo tek imati sliku što je to tamo bilo. Ukoliko se ispostavi da je to što mu se stavlja na teret napravio, on mora odgovarati, a ukoliko nije onda očekujem ispriku od svih onih koji su ga zlurado prozivali, pa i sa saborske govornice – rekao je Grbin.

‘Nemam ništa protiv da Mrak Taritaš bude zajednički kandidat SDP-a i HNS-a’

Govoreći o Zagrebu Grbin kaže kako on osobno ne bi imao ništa protiv da HNS-ova Anka Mrak Taritaš bude zajednički kandidat lijevog bloka na izborima u Zagrebu, ali da i dalje postoji šansa da se ide i odvojeno na izbore.

– Da je sve dogovoreno onda pregovora ne bi bilo. Moguća je šansa da se ide na ovaj i onaj način jer su pregovori u tijeku. Ipak, vjerujem da ćemo se dogovoriti s HNS-om oko zajedničke kandidatkinje ili kandidata. Osobno nemam ništa protiv da Anka Mrak Taritaš bude zajednički kandidat SDP-a i HNS-a – rekao je Grbin u Vetu i naglasio da oni u SDP-u ne traže ništa zauzvrat.

– Dovoljna mi je osobno, ne samo u Zagrebu, već i recimo u Puli, satisfakcija da dođu na vlast osobe koje će raditi puno bolje i odgovornije. Nemam problema ako je to netko tko je nezavisan ili nije iz SDP-a pobijedi negdje, ako nam to jamči promjenu koju zazivamo. Mi kao odgovorni političari moramo prestati razmišljati da se politikom baviš samo kako bi došli na vlast. Jasno da je puno lakše kada si vladajući mijenjati stvari, ali kao odgovorni političar se trebaš boriti za promjene za koje smatraš da su bitne, a činjenica je da u slučaju Zagreba Anka Mrak Taritaš ima tu snagu, a u slučaju Pule Mauricio Lincun. Nije bitno je li kandidat iz SDP-a, HNS-a ili nezavisni, već je li to osoba koja zastupa iste stavove i koja se odgovorno može ponašati na vlasti – rekao je Grbin.

‘Zakon o sportu je posljedica eskalacije problema’

Komentirajući situaciju u nogometu rekao je kako smatra da je “žalosno da je nakon svega što se događalo u nogometu trebao penal da se reagira”.

– Zakon o sportu je posljedica eskalacije problema koja je dovela do toga da huligani sjede u ložama, da su tamo najproblematičnije osobe. Nama je moralo iz inozemstva doći informacija da je tu riječ o osobama koje potencijalno krše zakon. Gdje je sav taj novac koji je otišao van? Mi smo kao bivša Vlasa donijeli Zakon o sportu koji se trebao početi u veljači prošle godine provoditi. Oni koji ga moraju provoditi i tada i danas to ne žele činiti – rekao je Grbin aludirajući i na Most koji sada traži odlazak vrha HNS-a.

-O svemu ovome što se govori danas sam govorio u Saboru na izglasavanju Vlade i onda mi je jedan ministar iz Mosta došao i čestitao i rekao da se slaže. I to je to. Oni sjede u Vladi godinu dana i imaju resor uprave i unutarnjih poslova i mogu utjecati na tijek nekih radnji, ali oni ne rade ništa. Neka postave pitanje onima koji su odgovorni za to, a to je sada direktno premijer Plenković pod kojim se nalazi Ured za sport. A on se nalazi sa Šukerom. Ja se nakon svega ne bih nalazio s njime – rekao je Grbin.