Najava: The relation between Modernity, education and spirituality

U ponedjeljak 13.ožujka 2017. godine u 12 sati u dvorani na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Ilica 242,

u dvorani “Blaženi Alojzije kard.Stepinac“ predavanje The relation between Modernity, education and spirituality održat će prof. dr. sc. Giuseppe Mari. Predavanje će se održati na engleskom jeziku.

“Moderna” se obično smatra singularnom imenicom s obzirom kako je to potvrđeno

takozvanom “postmodernom” te s njom povezana suprotnost “moderni”. Očigledno to nije

apsolutno pogrešno, no također nije ni sasvim točno. Zapravo moderna nije „jednosmjerni

pokret“. Postoje najmanje dvije vrste moderne: prva je usmjerena prema suvremenom,

tehnološkom društvu; druga se – naprotiv – odnosi na duhovni stav usko povezan s

moralnim identitetom ljudskog bića koje načelno nije samo materijalnim obilježeno.

Današnji problemi u obrazovanju (tzv. „problemi s mladima“) uzrokovani su manjkom

duhovnosti. Zašto? Zato jer je duhovnost povezana sa slobodom, a sloboda

znači moći izabrati što je dobro, ne samo ono što zadovoljava materijalne potrebe. Zato postoji

uska povezanost između moderne, duhovnosti i obrazovanja.

Prof. dr. sc. Giuseppe Mari, redoviti profesor opće pedagogije na Pedagoškom fakultetu, Odjel za

pedagogiju, na Katoličkom sveučilištu Sacro Cuore u Milanu.