Družili smo se jutros s Hrvojem Franušićem, potencijalnim kandidatom za zagrebačkog gradonačelnika. Što nudi Zagrebu i Zagrepčanima, što misli o najistaknutijim kandidatima, Milanu Bandiću, Sandri Švaljek i Anki Mrak Taritaš…

Nedavno ste najavili kandidaturu za zagrebačkog gradonačelnika, što nudite Zagrebu i Zagrepčanima?

Nudim drugačiji mentalitet od svega što smo vidjeli do sada – skinuti privilegije, zaustaviti rasipništvo gdje god postoji, zaustaviti nepotrebne projekte, pomoći onima koji su socijalno najugroženiji, sanirati divlja odlagališta otpada, selektivno prikupljati otpad, uvesti održivi – električni i za okoliš prihvatljiviji javni prijevoz, smanjiti broj automobila u centru.

Planovi za daljnju kampanju?

U politiku uvodim revolucionarne i dobre principe – neću uzeti naknadu za izbornu promidžbu, no moja sredstva su ograničena, moram i raditi tako da su moje predizborne aktivnosti ograničene.

Vodite se nekim svojim idealima?

Ja sam jedina prava novost ovih izbora i nudim potpuno novi mentalitet. Način na koji funkcioniraju “poznati” kandidati je stara politika i stari mentalitet koji je prošlost. Boriti se za dobre ideje i napraviti nešto što je dobro, a ne ono od čega imamo koristi, je nešto najljepše na svijetu. Pozivam sve koji žele da mi se pridruže u borbi za iskrenost, poštenje, dosljednost, solidarnost jer to, zajedno sa kreativnošću, vizijom i maštom, može spasiti ovaj grad i ovo društvo. Život dobija poseban smisao kada se čovjek bori za ono što je dobro.

Žestoko se protivite tome da se netko tko je izabran na jednu poziciju, kandidira za drugu?

Tako je. Kakvu poruku šalju građanima svi oni koji se 6-7 mjeseci nakon što su izabrani u Sabor, kandidiraju za gradonačelnika, župana i sl. I obrnuto?!

Kakav je interes građana i medija za Vaš rad, program?

Postoji interes građana za ovo što radim. Prilog iz Zagrebačke panorame koje sam stavio na moj Facebook profil u tjedan dana je pogledalo više od 5700 ljudi. To je puno za mene koji se do sada nisam pojavio u najvećim medijima. Nije u redu da me neki mediji uopće ne spominju kada nabrajaju kandidate za gradonačelnika.

Što mislite o najistaknutijim kandidatima, Milanu Bandiću, Anki Mrak Taritaš i Sandri Švaljek?

O njima ne mislim ništa. Da mi veliki mediji daju barem malo mjesta, ti koje ste nabrojali bi bili prošlost kao što su prošlost i ideje koje zastupaju i mentalitet kojem služe. Ne želim sebe hvaliti, ali želim prenijeti poruku da su, ne samo moj način komunikacije, nego ideje i mentalitet jedina prava promjena i novost. Čini mi se da su me neki od onih koje ste nabrojali počeli i kopirati u nekim stvarima. Drago mi je zbog toga, ali nikada ne mogu imati svježinu u idejama i komunikaciji koju nudim ja.

Projekti?

Upalit ću svijetlo u Proračunu grada, da vidim koliko novaca imamo, koliko dugujemo, kome dugujemo i onda na osnovu toga raditi projekte kao što je obnova Sljemenske žičare, obnova kulturne baštine koju smo naslijedili i koja propada dok se novac troši na fontane i rotore.

Očekujete li da ćete uspjeti skupiti potpise za kandidaturu?

Potpisi se još ne mogu prikupljati nego tek kada se objave izbori, negdje oko 21. travnja. Trebat ću u 14 dana prikupiti 5000 potpisa i to neće biti lako bez da ove ideje i razmišljanja dođu do više građana.