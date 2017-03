U Zagrebu postoji 1869 autobusnih i 256 tramvajskih stanica. Mnoge od njih nisu natkrivene, a neke nemaju čak ni osnovnu infrastrukturu, poput zaštitne ograde ili table s voznim redom. Najčešće je riječ o stanicama u starom dijelu Zagreba, u centru, te u podsljemenskoj zoni. Upozorili su na to gradski HSLS-ovci pozvavši gradonačelnika Milana Bandića da se pozabavi i s tim zagrebačkim problemom.

– Gradonačelnik Milan Bandić je odgovoran za uređenje autobusnih stajališta. To jasno i glasno proizlazi iz Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu. Odredbe te Odluke kažu da gradonačelnik donosi odluku o uređenju i opremanju autobusnih stajališta – naglasio je HSLS-ov zastupnik u Gradskoj skupštini Alen Ostojić dodavši kako prema istoj Odluci, svako stajalište, prema prioritetima, mora imati nadstrešnicu sa sjedištima, prometne informacije, izvadak iz voznog reda te sve drugo, poput zaštitne ograde i koša za otpatke.

HSLS-ovci pozdravljaju projekt „Biciklom na autobus“, kojega je u srijedu u promet pustio gradonačelnik Bandić sa suradnicima, no kažu da, kada se govori o javnom prijevozu, postoje puno ozbiljniji i bitniji problemi, poput ovoga.

– Već pet godina tražimo nadstrešnicu u našoj ulici. Obavijestili smo sve nadležne službe, a bio sam i kod Darinka Kosora na razgovoru dok je još bio predsjednik Skupštine. Bio sam i kod Andrije Mikulića koji je promptno reagirao i naš problem s nadstrešnicom odmah poslao na Gradski ured za promet. Dobio sam dopis da će se sve to staviti u program, ali da ima nekakvih poteškoća, da sam napisao neki tipfeler. No rekli su da će to riješiti. U cijeloj našoj ulici nema ni jedne nadstrešnice i to nam predstavlja problem. Kad je sunce, vruće nam je, kad puše vjetar, hladno je, a kad pada kiša, mokri smo – rekao je Veljko Penezić, stanovnik Gornjeg Prekrižja i česti putnik u ZET-ovim autobusima.

HSLS-ovci smatraju da bi nadstrešnice trebalo postaviti barem na onim najfrekventnijim stajalištima, kako bi se barem djelomično provodila Odluka Gradske skupštine iz 2013.

– U odnosu na 256 milijuna kuna, koliko u Proračunu za 2017. godinu imamo, nema niti jednog razloga da ne dobijemo u ovoj godini barem 10 stajališta kako Bog zapovijeda – rekao je Alen Ostojić.

Na koncu, HSLS-ovci su se prisjetili i one poznate afere s nadstrešnicama odnosno njihovom cijenom pa misle da je i to možda razlog zašto se ne postavljaju nove.

– Mislimo da je upitna cijena izvođenja jer je nevjerojatno da smo mi nekada plaćali 113 tisuća kuna nadstrešnicu s izvođenjem radova, dok su u isto vrijeme u Rijeci ili nekim drugim gradovima plaćali tri puta manje, a navodno su i na ovom natječaju cijene daleko manje. Natječaj je, kao što znate, bio raspisan prošle godine, a do sada nema realizacije tog ugovora – napomenuo je tajnik gradskog HSLS-a Darko Klasić.