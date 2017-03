Do kraja ožujka prikupljaju se potpisi za Inicijativu temeljem koje bi naš poznati pjesnik, esejist, filozof, disident i političar Vlado Gotovac dobio bistu u Parku Villa Borgese u Rimu. Svojim radom, svojim stvaranjem, svojim mislima koje se i danas rado citiraju, zadužio je Gotovac Hrvatsku i nekoliko puta pa je ovo najmanje što za njega danas možemo napraviti. Inicijativu je pokrenula Gotovčeva udovica Simona, a svemu se priključila i poznata novinarka i voditeljica Anita Malenica s kojom smo razgovarali.

O čemu se radi?

Institut Vlado Gotovac na čijem je čelu Simona, udovica Vlade Gotovca, u suradnji s veleposlanstvom Republike Hrvatske u Italiji pokrenuli su ovu Inicijativu. Dvjestotinjak eminentnih znanstvenika, kulturnih i javnih djelatnika, liječnika i političara poduprli su Inicijativu. Povodom 25. obljetnice neovisnosti Hrvatske, u godini kulturne suradnje Italije i Hrvatske, pokrenuta je Inicijativa o postavljanju spomenika Vlade Gotovca u Parku Villa Borgese. To je u samom srcu Rima gdje su postavljeni spomenici povijesnim osobama iz raznih dijelova svijeta, koji su za života svojim radom i djelima obogatile i ostavile trag u Italiji. Gotovac nije nepoznat u Italiji, na njegovu poeziju mnogi su talijanski likovni umjetnici stvarali svoja djela dok je njegova poezija prevedena na talijanski jezik. Jako je puno na popularizaciji djela Vlade Gotovca napravio poznati umirovljeni profesor, dr. Mladen Machiedo, s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Zašto baš Rim?

Rim zato jer uz Petra Petrovića Njegoša, Enrica Totija, Puškina, i naš Vlado Gotovac zaslužuje tu čast. Kada me je gospođa Simona zamolila za pomoć u prikupljanju potpisa, radosno sam se priključila. Preko Facebooka i u kafiću Charlie sam prikupljala potpise. U Imotskom su mi se pridružili Toni Garac, Gena Leko, Mara Pezo i Braco Ćosić. Imamo i on line Inicijativu.

Tko može potpisati inicijativu, kako, gdje?

Dakle, naši potpisi iz Hrvatske ovoj Inicijativu koja je upućena Gradu Rimu i gradonačelnici Grada Rima, su podupirući. U dva tjedna prikupili smo preko tisuću potpisa istaknutih sportaša, znanstvenika, političara, umjetnika, glumaca i opernih pjevača. No potpisali su i brojni novinari, profesori, liječnici, odvjetnici i arhitekti kao i poštovatelji lika i djela Vlade Gotovca. Potpise prikupljamo do kraja ožujka i svi koji to žele mogu potpisati on line.

Da podsjetimo na kraju tko je bio Vlado Gotovac i koliki je njegov značaj za Hrvatsku?

Gotovcu je podignuta bista u Imotskom ispred zgrade Stare gimnazije, u Sisku jedna knjižnica nosi njegovo ime, ima i nekoliko ulica i Institut koji nose njegovo ime. Pokrenuta je inicijativa u Gradu Zagrebu da mu se podigne spomenik na Krešimircu gdje je održao svoj povijesni govor pred Komandom V. armijske oblasti. Gotovčevo naslijeđe Hrvatskoj je jako važno. Ono je naše, ali i europsko. Njegova poezija kao i eseji bave se pojedincem, Hrvatskom, i vječnošću. Njegova rečenica “Hrvatska da, ali kakva” simbolizira cijeli napor disidenta i političkog uznika iz komunizma koji je u jednom trenutku zaključio: “Hrvataku je bilo ljepše sanjati nego biti budan u njoj”. Zar to nije misao koja nam svakodnevno prolazi kroz glavu?!