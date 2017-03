Radovi na Britanskom trgu primiču se polako kraju. Oko fontane već se uređuje hortikultura i uskoro će sve izgledati baš onako kako je to zamislio gradonačelnik Milan Bandić. No među strukom, arhitektima, građanima i političarima ni danas ne prestaje zgražanje tim, kako ga nazivaju, samovoljnim potezom zagrebačkog prvog čovjeka.

Za radove na Britancu nije raspisan javni urbanističko-arhitektonski natječaj. Nije čak ni postupljeno po postojećem projektu koji datira iz davne 1998. godine. Sve je, čini se, izvedeno na brzinu, bez strategije, planiranja, sagledavanja šire slike i bez mišljenja javnosti. Bijesna je zbog toga Azra Suljić, suautorica spomenutog projekta koja se, kaže, s kolegama čak ponudila pomoći. Uzalud.

– Prije nego su radovi na Britancu krenuli, u vrijeme kada je gradonačelnik to samo najavljivao, moji kolege i ja poslali smo dopis Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za prostorno uređenje, da im napomenemo da je natječaj proveden, da postoji projektna dokumentacija i da im, ukoliko se ide u neku rekonstrukciju, stojimo na raspolaganju. Taj dopis je prvo završio u Zavodu za prostorno planiranje, prebačen je iz spomenutog resornog Ureda u Zavod koji s time nema apsolutno nikakve veze jer nema utjecaja na ishođenje dozvola ili naručivanje dokumentacije. Od Zavoda smo na koncu dobili dopis da se ne planira nikakva rekonstrukcija Britanskog trga te da nikakva projektna dokumentacija nije potrebna – rekla je Azra Suljić.

Suljić napominje kako je, sukladno GUP-u Grada Zagreba, za ovakve radove potrebno raspisati javni urbanističko-arhitektonski natječaj. Može se postupiti i po postojećem, dakle, spomenutom iz 1998. godine, no bolje bi, pojašnjava, bilo raspisati novi. U slučaju Britanca, ništa od toga nije napravljeno, niti je raspisan novi natječaj niti se u radove išlo po postojećoj dokumentaciji.

U cijeloj priči oko Britanca potpuno su zaboravljeni građani

Razgovarali smo i s arhitekticom i urbanisticom Teom Horvat koja nam je rekla isto, no napomenula i kako su u cijeloj priči oko Britanca potpuno zaboravljeni građani, a upravo bi se njih prve trebalo pitati za mišljenje kod ovako velikih rekonstrukcija i to u staroj gradskoj jezgri.

– Za uređenje grada je bitno sudjelovanje javnosti, a mi po nekim postojećim procedurama i ako bi se provodio javni natječaj, građani na kraju dođu na gotov čin. Netko izabere neki rad kao najbolji i sad kao postoji javni interes. Ja čvrsto vjerujem da u 21. stoljeću građani moraju aktivno sudjelovati u kreiranju prostora u kojem žive, znači, moraju biti uključeni od samog početka. Kad se radi program za natječaj, da se rade javna savjetovanja, da se pozivaju građani na zbor građana, da svi zajedno, i struka i građani, osmišljavaju što bi neki javni prostor trebao. Samo tako taj javni prostor može zaživjeti u punini, postati ono što koristi gradu i koji je rado posjećen – napomenula je Tea Horvat.

Trn u oku mnogima je i fontana koja je podignuta na Britancu. Zašto još jedna fontana, pitaju se ljutiti građani, a odgovor na pitanje ne dobivaju. Sve je kudikamo gore kad se prije nekoliko dana dio rotora, usred kojega se nalazi sporna fontana, morao rušiti jer je netko pogrešno izračunao pa se tamošnji autobusi na rotoru nisu mogli okrenuti.

– Procedure su apsolutno zanemarene jer da je postojao projekt, da postoje odgovorni projektanti, da postoji suglasnost Odjela za promet, da se sve to ispoštovalo i napravilo kako treba, onda se ne bi moglo dogoditi da radijus zaokretanja autobusa bude pogrešan jer svaki inženjer koji je završio građevinu ili promet ne bi pogriješio, a i neki priručnici koje koristimo jasno govore o tome koliki je to radijus. Za tu bi pogrešku netko trebao odgovarati, bilo projektant ili ured koji je izdao dozvolu. To je stvarno apsurd, a to sve skupa se plaća iz gradskog Proračuna u koji mi uplaćujemo svoj novac – kategorična je Azra Suljić.

Protive se naše sugovornice i najavljenoj gradnji podzemne garaže na Britancu, i to iz dva sasvim logična razloga – prvo, tamo se nalazi kolektor kojega bi, zbog garaže, trebalo premještati, što je kompliciran i skup postupak, napominju dame. Drugo, Britanski trg je uzak pa bi, smatraju, garaža bila jednostavno premala i nefunkcionalna, a samim time i neisplativa.

Sve je počelo iznenada

Problemi na Britanskom trgu, podsjetimo, počeli su još početkom srpnja prošle godine kada su tamošnji trgovci saznali da im neće biti produženi Ugovori o najmu, što je značilo da će morati staviti ključ u bravu. Pobunili su se, pokrenuli peticiju koju im je potpisalo desetak tisuća građana, podržali su ih gotovo svi zagrebački političari. Uzalud. Troje obrtnika moralo se povući, odustati od borbe s gradskim vlastima. Brzo nakon toga, na Britancu su počeli radovi koje je građevinska inspekcija čak dva puta zaustavljala. Nisu, naime, bile pribavljene sve dozvole. Radovi su ipak nastavljeni, i još uvijek traju.