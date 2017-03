Koncert Official Tribute to Dino Dvornik & gosti, u Metropolis klubu 08.travnja povodom 9.obljetnice odlaska kralja funka!

Gosti. Ivana Banfić, Željko Banić Bane i drugi…

Prije 3 godine Metropolis klub pucao je po šavovima u funky ritmovima zahvljujući ludoj atmosferi koju je napravila ekipa banda Official Tribute To Dino Dvornik. Večer za pamćenje koja je lanisirala te glazbene čarobnjake na brojne pozornice, ostala je svim posjetiteljima u mislima, stoga je ekipa novozagrebačkog kluba Metropolis odlučila vratiti čarobni funky doživljaj, ali ovoga puta u proširenom izdanju.

Možemo reći da se od prvoga nastupa u Metropolis klubu, oko Official Tribute to Dino Dvornik podigla prašina što se tiče samog benda. U proteklih nekoliko godina nastupali su na brojnim manifestacijama te velikim festivalima poput Beer Festa u Beogradu i upotpunili koncertnu priču s Dininim hitovima kako prema starijoj tako i mlađoj publici.

Izjava člana saksofonista Tribute Dino Dvornik i člana Prljavog Kazališta; Ivice Premelča, povodom velikog koncerta u Metropolis klubu;

Drago nam je da smo ponovo u Metropolisu tamo gdje je sve i počelo te zahvaljujemo event manageru Roku Staniću na pozivu na veliki koncert uz prošireno izdanje banda Tribute Dino Dvornik

„Nadamo se da će to ponovo biti jedna odskočna daska za dalje i da ćemo još jednom pokazati koliko cijenimo rad te osobnost našeg Dine Dvornika. Zato mu 8.travnja posvećujemo koncert“

„Očekujemo vas u velikom broju u Metropolisu i spremamo nekolicinu malih iznenađenja koje sada nećemo otkriti“

Tako će se bandu Tribute to Dino Dvornik 8.4.2017 na pozornici pridružiti i neka estradna imena koja su sa „Kraljem funka“ otpjevala duete: Ivana Banfić, Željko Banić Bane, i drugi…

Grupu Tribute to Dino Dvornik čine najboljih hrvatski glazbenici koji su intenzivno sudjelovali na koncertima i studijskim projektima prerano preminulog pjevača.

Vrhunski bubnjar Damir Šomen svirao je s Dinom u najslavnijim danima Songkillersa te s njima snimio i kultni album “Live in Munchen”, zajedno s klavijaturistom Gojkom Tomljenovićem koji je inače dugogodišnji član pratećeg benda Josipe Lisac i grupe The Bastardza.

Na gitari je Zoran Jager, JEX-gitarist i osnivač kultne grupe Bastard Bas, a basist Alen Svetopetrić jedan je od naših najboljih basista i glavni član nekadašnje grupe Protokol. Iza druge klavijature krije se Jurica Leikauff desetogodišnji član posljednjeg Dininog benda 4Funk i član Prljavog Kazališta te Ivica Premelč saksofonist Prljavog Kazališta te glavni član Dino Dvornik Tribute benda. Vokal Nikola Marjanović iz nekadašnje grupe Sane koja se može pohvaliti odličnim obradama nekih Dininih pjesama ujedno je i bivši frontmen grupe Radio Luksemburg. Isto tako Nikola Marjanović može se unazad nekoliko godina pohvaliti i velikom suradnjom sa grupom Songkillers te sudjelovanjem finalnog regionalnog showa X factor.

Na koncertu će biti izvedeni svi najveći hitovi hrvatskog kralja funka, uključujući i one sa zadnjeg albuma. Što reći od Dini, jedan jedini-neponovljiv! Autentičan, svoj, za mnoge kralj funka ni dan danas nije prežaljen, a njegovi zarazni ritmovi odzvanjaju u srcima mnogih njegovih sljedbenika i prenose se s generacije na generaciju. „Ćaća funka“ kako ga zovu u rodnom Splitu u samom početku krenuo je u ozbiljnije glazbene vode. Kako ga nije zanimala klasična glazba, okrenuo se funku. Snimio je prvu funk ploču i sa pjesmom “Tebi pripadam” kao debitant osvojio nagradu stručnog žirija za najbolju skladbu. Zahvaljujući njegovoj energičnosti publika je s velikim zanimanjem prihvatila i niz novih hitova poput “Manijak”, ” Ti si mi u mislima”; “Ja bih preživio” , ” Ljubav se zove imenom tvojim”, ” Zašto praviš slona od mene” te mnogih drugih od kojih su pjesma ” Afrika” “albumi ‘Enfant terrible”, i “Vidi ove pisme” nagrađeni Porinima.

I dan danas Dino Dvornik u svim sferama glazbene scene spominje se kao jedan od najvećih umjetnika koji je uzor mnogim glazbenicima. Stoga, ne propustite live koncert Official Tribute to Dino Dvornik u jedinstvenom ambijentu zagrebačkog kluba Metropolis i uživajte u najvećim hitovima glazbe funky čarobnjaka.

Kako se na zadnjem velikom happeningu tražila karta više i čekalo se u redu, osigurajte svoje ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 25 kn na vrijeme na prodajnim mjestima sustava Eventim.

Ulaznice za koncert nabavite u sustavu Eventim – www.eventim.hr ( Tisak, Tisak Media ) i u klubu Metropolis (svakim danom 09:00h – 02:00h)

po cijeni 25 kn te na dan koncerta po cijeni od 35 kn.

:::::: Više ( info. & karte) : 091 / 440 – 0302, Metropolis Club :::::