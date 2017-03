Koncertna direkcija Zagreb prestaje postojati, odnosno, pripaja se Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Iako u obrazloženju ovog Bandićevog prijedloga stoji da će se, između ostaloga, tako racionalizirati korištenje proračunskih sredstava te omogućiti kvalitetnije planiranje programa i financiranje glazbenih ustanova, sjenu na cijelu priču bacaju dva bezuspješna pokušaja ponovnog imenovanja Josipa Nalisa ravnateljem Koncertne direkcije, a što su gradski zastupnici odbijali zbog činjenice da je Nalis jedan od osumnjičenih u aferi Bundekfest.

Na sjednici u prosincu Milan Bandić je, uz potporu svojih gradskih zastupnika, pokušao progurati imenovanje Josipa Nalisa ravnateljem Koncertne direkcije Zagreb, no nije mu to uspjelo jer nije dobio podršku čak ni svojih skupštinskih partnera iz HDZ-a. Isto se dogodilo i na sjednici sredinom veljače, kada je taj prijedlog po drugi puta odbijen, mada su se Bandićevi skupštinari svim silama trudili kolegama objasniti zašto je od iznimne važnosti podržati Nalisa.

Nalis je, naime, i u ranijem mandatu vodio Koncertnu direkciju pa se tražilo njegovo ponovno imenovanje ravnateljem obzirom da je, tumačili su Bandićevi ljudi skupštinarima, posao obavljao jako dobro, a čak je riješio i dio financijskih problema u kojima se Koncertna direkcija nalazi već dulje vrijeme.

Ništa nije pomoglo, skupštinari su bili neumoljivi, i po drugi puta odbili Bandića, jer na čelo Koncertne direkcije Zagreb nisu željeli postaviti jednog od glavnih aktera afere Bundekfest, u kojoj se Nalisa i još nekoliko osumnjičenih tereti da su u džep spremili gotovo 6,5 milijuna kuna.

Zanimljivo u cijeloj priči jest da se Koncertnu direkciju sada gasi, odnosno, pripaja je se Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, i to samo mjesec dana nakon što se svim silama na čelo Direkcije pokušalo postaviti Nalisa.

– Samo pripajanje Koncertne direkcije Zagreb Vatroslavu Lisinskom nije mi sporno, ali me čudi i zbunjuje da se to događa tako naglo, bez nekog podrobnijeg obrazloženja, bez najave, i to samo mjesec dana nakon što smo na sjednici Skupštine i na Odboru za kulturu slušali o važnosti Direkcije, o Nalisovim postignućima kao njenog ravnatelja te o važnosti njegova ponovnog imenovanja – rekao je za Dalje HNS-ov skupštinski zastupnik Tomislav Stojak.

Podsjeća Stojak i kako se prije otprilike dvije godine govorilo o pripajanju Koncertne direkcije Vatroslavu Lisinskom, i tada protiv toga nitko nije imao ništa. Ionako je to, pojašnjava, bio logičan potez kad se većina koncerata koje organizira Direkcija održava upravo u dvoranama Lisinskog.

– O tome se tada puno govorilo, trebao se taj prijedlog naći i na dnevnom redu Skupštine, no Bandić ga je odjednom povukao i od tada o tome nismo čuli ni riječi. Sada se to opet predlaže, samo tako, ad hoc, i to, ponavljam, mjesec dana nakon što smo slušali o hitnosti imenovanja Josipa Nalisa ravnateljem Koncertne direkcije. A što da smo ga imenovali, bi li onda došlo do ovog pripajanja – pita se Stojak.

Kako doznajemo od izvora dobro upoznatog sa situacijom, puno se toga u cijeloj toj priči krije, a zadnja je svima na pameti spomenuta racionalizacija troškova.

– Josip Nalis puno je toga rekao prilikom ispitivanja u USKOK-u, što bi bliskim Bandićevim suradnicima, pa i samome Bandiću, moglo naštetiti. No Nalis je bio spreman i povući svoj iskaz, i to ako ga se imenuje ravnateljem Koncertne direkcije. Zato se čak dva puta s tim prijedlogom išlo na Skupštinu. Što će sada biti s Nalisom, ne znam, no vjerojatno će u novoj ustanovi dobiti neko važno mjesto – govori nam naš izvor.

Dodaje i kako iza ideje pripajanja Direkcije Lisinskom navodno stoji pomoćnik pročelnika za kulturu Tedi Lušetić koji si, ukoliko nakon izbora Zagrebom zavlada neka nova garnitura, “rihta” posao u novoj ustanovi.

Sjednica Skupštine, na kojoj će se raspravljati i o pripajanju Koncertne direkcije Vatroslavu Lisinskom, na rasporedu je 21. ovog mjesca. Vidjet ćemo što će skupštinari o cijeloj ovoj priči imati za reći, i kako će se u svemu postaviti Bandićevi partneri iz HDZ-a.