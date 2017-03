Jedanaestu godinu zaredom u sklopu Dana ljepote& fitnesa na Zagrebačkom Velesajmu održano je make up natjecanje u organizaciji učilišta Profokus.

Stručni tim Učilišta Profokus osmislio je temu za mlade vizažiste amatere, te je osam finalistica u samo 45 minuta pred mnogobrojnom publikom i navijačima prezentiralo svoj makeup na temu – Zvjezdana prašina.

Glavna tema i inspiracija bilo je magično zvjezdano nebo kao i kultni filmski spektakl ‘Star Wars’.

Svoju kreativnost i umijeće pokazale su pobjednice predizbora: Mia Čubelić, Janja Celcer, Magdalena Turkalj, Marta Šlember, Tena Mutnjaković, Lucija Paska, Lucija Pišćević, Vanessa Pušec i Vida Zvonarek.Odabrane su djevojke na svojim modelima prezentirale kreativan makeup vodeći računa o zahtjevnim kriterijima. Stručni žiri u sastavu – Žana Kožul, profesionalna Make up Artistica, Ana Rajić, Profesionalna Make up Artistica, Kristina Šalinović, svjetski poznati model i vlasnica frizerskog salona Fen Bar i Lucija Lugomer, prvi hrvatski plus size model, pratio je svaki detalj i na temelju vlastitogprofesionalnog modnog iskustva, tražio najkreativniju i najbolju finalisticu. Ocjenjivali su tehniku nanošenja pojedinih elemenata, zatim odabir boja, kreativnost i ukupan dojam.

Jednoglasnom je odlukom pobjedu odnijela Lucija Paska iz srednje strukovne škole Varaždin. Lucija je ocjenjivački žiri oduševila svjetlucavim elementima koje je vrlo vješto aplicirala na lice modela, te tehnikom i odabirom boja. Drugo mjesto je osvojila Janja Celcer sa Zdravstvenog učilišta Maribor, a trećeplasirana je Mia Čubelić iz turističko ugostiteljske škole Split.

Ovogodišnje su natjecanje uveličale su brojne gošće, među kojima i Zvončica Vučković, naš svjetski poznati model.Posebna gošća bila je Paula Kovačević, pobjednica internog makeup natjecanja na temu Zvjezdana prašina, klase vizažista 2016/2017 Učilišta Profokus. Paula je osvojila najviše bodova u prezentaciji scenskog makeupa i time osvojila priliku svoje umijeće predstaviti uživo i šminkati lijepu kolegicu Mariju Izabelu, koja je nosila haljinu dizajnerice Danijele Valentić Sever, dizajniranu posebno za ovo natjecanje.