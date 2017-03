Zapošljavanje Svetimira Marića u ZET-u podiglo je dosta prašine. No čini se da je njegovo dovođenje u Holding samo vrh sante leda. Prema podacima koje smo dobili od izvora dobro upoznatog sa situacijom u Zagrebačkom holdingu, u posljednjih je 18 mjeseci u toj tvrtki zapošljavano i do 8 ljudi mjesečno, i to svi od reda na postojeća ili izmišljena radna mjesta s koeficijentom plaće od 5, 6 ili čak 7.

Naslovnice ovih dana vrište novim, kako kažu, uhljebljivanjem u zagrebačkoj mega-tvrtki u kojoj je, podsjetimo, još uvijek na snazi zabrana zapošljavanja, kao i u Gradskoj upravi. No gradonačelnika Milana Bandića to nije spriječilo da prvo pred novinarima najavi, a onda i u dijelo provede svoju namjeru – zaposlio je u Holdingu, točnije u ZET-u, na mjesto pomoćnika direktorice te podružnice, Svetimira Marića, brata HDZ-ova ministra Gorana Marića.

Mariću plaća i do 18 tisuća kuna neto!

Kako doznajemo od našeg izvora, Marić ugovor još uvijek nije potpisao, no to je pitanje dana. Plaća će mu mjesečno biti između 17 i 18 tisuća kuna neto, ne 11 tisuća kako su navodili neki mediji, obzirom da su u ZET-u odnedavno koeficijenti počeli parati oblake. I ugovor o radu koji bi Marić trebao potpisati poseban je. Sastavljen je, naime, u Gradskoj upravi, a ne Holdingu, dok će voditeljica ZET-a Ljuba Žgela na njega samo morati staviti svoj potpis.

– Svetimir Marić dobio je otkaz u Čistoći, a potukao se i s jednim od tadašnjih direktora. Zbog toga su bili čak i na sudu, a sada ga se vraća u Holding pod izlikom da je dobar radnik. Pa kakav se to dobar radnik mlati sa kolegama i još dobiva otkaz – rekao je za Dalje izvor iz Holdinga.

No, Svetimir Marić samo je vrh sante leda. U posljednjih 18 mjeseci u Holdingu je zaposleno gotovo 150 ljudi, a u posljednja tri i pol mjeseca, otkako je HDZ Bandiću podržao Proračun, zaposleno je 40-ak ljudi. Uglavnom se, potvrđuje nam naš izvor, radi o članovima HDZ-a, no ima tu i članova drugih stranaka, SDP-a, HNS-a, HSS-a, kao i zapošljavanja po rodbinskim i drugim vezama.

– Ma zaposli ga ti u Holdingu, ali kao vozača, kontrolora karata, šljakera u Zrinjevcu. Ali zašto baš na direktorska i slična mjesta, zašto za tako velike plaće, zašto na ugovore na neodređeno?! Veliki problem s takvima je i što ne žele raditi. U Holdingu nedostaje radnika, a takvih „direktorčića“ imamo i previše. No ne žele ništa raditi. Otvoreno kažu, ne možeš mi ništa, ja sam došao preko toga i toga, on me štiti – revoltiran je i kategoričan naš izvor iz Holdinga.

Primaju i do 18 tisuća kuna mjesečno, a mjesecima ne rade apsolutno ništa

Veliki problem su i ugovori na neodređeno koje imaju svi takvi, kao i oni koji su se nekada zapošljavali na sličan način. Zbog toga velike smjene koje gradonačelnik najavi, a koji puta i provede, zapravo, ne znače ništa. Prema informacijama koje smo dobili, sedam ili osam nekadašnjih pomoćnika u Direkciji Holdinga, čija su radna mjesta ukinuta, još uvijek nije prešlo na nova radna mjesta pa tako gotovo godinu dana primaju plaću, a ne rade ništa jer njihova radna mjesta ne postoje. Radi se, napomenimo, o plaćama od 12 pa do vrtoglavih 18 tisuća kuna neto, dakle, o više od milijun i pol kuna bačenih u vjetar.

– Makinacije se rade na sljedeći način – dođeš preko nekoga u Zagrebački holding i potpišeš ugovor o radu na neodređeno. Nakon toga budeš imenovan na neko radno mjesto, i što se onda događa – oni te smjene, ali ti i dalje imaš svoj ugovor o radu koji te štiti. Ti, dakle, više nisi direktor, no i dalje primaš plaću jer te štiti ugovor – kaže nam naš izvor dodajući da se to dogodilo s Robertom Mišetom, nekadašnjim voditeljem Zagrebačkih cesta. Smijenjen je, no još je mjesecima primao plaću, a na kraju dobio i izdašnu otpremninu.

Radno mjesto – voditelj projekta!?!

Tu je i spomenuto izmišljanje radnih mjesta. Ako ne postoji radno mjesto na koje bi se moglo ugurati sina nekog stranačkog šefa, onda se za takve, govori nam naš izvor, radna mjesta izmišljaju, a mašte ne nedostaje.

– Izmišljaju se razna radna mjesta, od direktora nečega do njihovih zamjenika i slično. No izmišljaju se i radna mjesta voditelja projekata?! Pa što je to, pa voditelj projekta kao radno mjesto ne postoji, to je kršenje zakona?! Ti možeš imati određeno radno mjesto, određenu poziciju, pa biti imenovan voditeljem određenog projekta, ali tvoje radno mjesto ne može biti voditelj projekta. Osim toga, zašto se te famozne voditelje projekata ne zapošljava preko agencija, a prijeko potrebne i vrijedne radnike ne uzima na ugovore – pita se naš sugovornik iz Holdinga

Prema riječima našeg izvora, ovakav način vođenja Holdinga je neodrživ i pitanje je dana kada će se urušiti, kao kula od karata. S jedne strane, tu je opterećenost visokim troškovima, jer sve te direktore, šefove, voditelje projekata i slično, treba financirati, a tu je s druge strane, manjak radne snage.