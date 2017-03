Na predstojećoj sjednici Gradske skupštine naći će se i prijedlog gradonačelnika Milana Bandića kojim bi se, ukoliko bude prihvaćen, pripadnicima nacionalnih manjina omogućio ulazak u Skupštinu. To znači da bismo u novom sazivu Skupštine trebali imati tri predstavnika srpske nacionalne manjine, dva bošnjačke i jednoga albanske.

Skupštinski Odbor za Statut, Poslovnik i propise podržao je taj Bandićev prijedlog, no negativni komentari nisu izostali, i to oni o vječnom populizmu “kralja populizma”, kako neki gradski zastupnici iza leđa zovu Bandića.

O spomenutom prijedlog već smo razgovarali sa Bandićevim skupštinskim zastupnikom i predsjednikom spomenutog odbora, Ratkom Maričićem, koji nam je pojasnio da Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina propisuje da, ukoliko u nekoj jedinici lokalne samouprave živi više od 5 posto neke manjine, njeni predstavnici moraju dobiti mjesta u predstavničkom tijelu te jedinice, no ukoliko ih je manje od 5 posto, kao što je to slučaj u Zagrebu, i dalje im se mogu dati mjesta u skupštinama odnosno gradskim vijećima, ali to nije obveza.

Dakle, gradonačelnik Bandić manjinama je mjesta u Skupštini mogao omogućiti i prije izbora 2013., a mogao je Statut mijenjati i prije godinu dana, dvije godine ili šest mjeseci. Zašto to radi baš prije izbora, i to ovih kada, nakon drugo vremena, ima ozbiljne protukadidate, pitaju se mnogi.

Bandićevu “igru” pojasnio nam je gradski političar blizak gradonačelniku koji je, ne želeći ga naljutiti, molio da ostane anoniman.

– Kako se god okrene, i kako god završi taj prijedlog, Bandić dobiva. Ako mu prijedlog ne prođe, moći će prije izbora govoriti da mu HDZ, SDP, HNS ili netko drugi nije podržao prijedlog kojim bi u Skupštinu ušli pripadnici nacionalnih manjina. Zamislite kako bi izgledalo da SDP ili HNS to ne podrže?! Dakle, prijedlog će mu sigurno proći, no onda će, uoči izbora, moći govoriti kako je on omogućio nacionalnim manjinama ulazak u „drugi parlament u državi“, i to baš sada, kada se puno govori o kršenju prava manjinskih skupina. Nakon izbora, pak, osigurati će si ruke tih šestero manjinaca koje bi mu, kako stvari sada stoje, itekako mogle dobro doći. U svakom slučaju, radi se o win-win situaciji za Bandića – rekao nam je naš anonimni i dobro upućeni sugovornik.

Švaljek: “Izborom u manjinskoj kvoti pripadnike manjina se izdvaja i stigmatizira”

Nekadašnjoj Bandićevoj zamjenici, a sada protukandidatkinji na svibanjskim izborima, nezavisnoj Sandri Švaljek, ovakav se njegov prijedlog ne sviđa jer smatra da je predizboran, ali i da ide na štetu manjinama, a ne u korist.

– Naši sugrađani, pripadnici manjinskih naroda, koji se u potpunosti moraju izjednačiti s ostalim građanima, izborom u manjinskoj kvoti izdvajaju se i stigmatiziraju. Osim toga, takva odluka prije lokalnih izbora miriši na instrumentalizaciju kakvoj se najoštrije protivim – komentirala je Sandra Švaljek za Dalje Bandićev najnoviji prijedlog.

Ni SDP-ovom gradskom zastupniku Dominiku Etlingeru ovakav se Bandićev prijedlog ne sviđa.

– Nisam još vidio prijedlog, no kao socijaldemokrati podržavamo svaki napredak i poboljšanje prava nacionalnih manjina. Predstavnici nacionalnih manjina aktivno, kroz Odbor za nacionalne manjne, sudjeluju u radu Skupštine. No ako će prijedlog biti ovakav kako se može šturo vidjeti u medijima, onda to nije dobro. Ceste, cijevi, vrtići, škole, kazališta, tramvaji i autobusi nemaju zastavu i nisu obojani nacionalnim bojama. Zanima me što o pojedinim projektima misle građani Zagreba, a pritom mi je posve sve jedno koje su nacionalnosti. Svi zastupnici u Skupštini su zastupnici svih građana Zagreba. Previše nepotrebnih društvenih podjela imamo i bez toga, a u ostalom, i danas u Skupštini sjede kolege koji pripadaju određenim nacionalnim manjinama. Ne želim vjerovati da se sada to pokušava uvesti zato što Stranka rada i solidarnosti po anketama za svega nekoliko postotaka prelazi prag u Zagrebu – rekao je za Dalje SDP-ov Dominik Etlinger.

Etlinger: “Bandićevi pokloni uništavaju Zagreb”

Već smo ranije pisali kako Bandić uoči svakih izbora, a čini se da ni ovi nisu iznimka, provodi već prokušanu metodu – kampanju ne spominje, protukanduidate ne kritizira već ubaci u petu brzinu, nabaci nekoliko zgodnih projekata i dobije izbore.

Uveo je nedavno, podsjetimo, novu polusatnu ZET-ovu kartu od samo četiri kune koja je, izgleda, bila pun pogodak. Razgovarali smo s brojnim građanima, i iako su svi svjesni da se to odavno moglo napraviti, da je riječ o predizbornom potezu, nova karta ih je jednostavno oduševila.

Tu je i gradnja žičare čija je prva faza započela prije tjedan-dva, baš uoči lokalnih izbora, iako obećanja njene gradnje, pa i priče o njenoj nužnosti za Zagreb, turiste, skijaše, planinare i ekologiju, slušamo već godinama.

– Trojanski konj je bio poklon koji je uništio Troju. Bandićevi pokloni uništavaju Zagreb. I to zapravo nisu nikakvi pokloni jer ih sami plaćamo, i to višestruko skuplje od njihove realne vrijednosti. Prema javno dostupnim informacijama iz sudskih procesa koji se razvlače u nedogled, gospodin Bandić se do sada bavio kupnjom skupocjenih brendiranih cipela svojim simpatijama, a sada kada mu prijeti gubitak lokalnih izbora, želi djeci kupovati papuče. Umjesto da sagradi nove škole i vrtiće, popravi postojuću derutnu infrastrukturu, nabavi informatičku opremu, didaktičke igračke, higijenske potrepštine ili poveća plaće odgojiteljicama, on se odlučuje na uvođenje uniformi i kupnju papuča. To su pogrešni i iskrivljeni prioriteti. Što se ostalih poteza tiče, ponavljam što sam već jednom rekao – Milan Bandić tri i pol godine mandata donosi odluke protivne interesima građana, a dobre poteze čuva za predizborno vrijeme – kategoričan je bio Etlinger.

Ako netko zna kako se u Zagrebu dobivaju izbori, onda je to Milan Bandić. Prvi puta u izbornu utrku neće ići sam. Prvi puta, u nju će ući na krilima vlastite stranke, Rada i solidarnosti. A imat će i partnere, kako javne, tako i one ne baš javne. Podršku Bandiću odavno je najavila vjerna mu pročelnica Ureda za socijalu, donedavna članica HSU-a, a odnedavno predsjednica Stranke međugeneracijske solidarnosti Hrvatske, Višnja Fortuna.

U nedjelju je, pak, predstavljen program Zelene liste Nenada Matića i brojnih dojučerašnjih HSS-ovaca koji će na izbore također s Bandićem.

Na koncu, tu je i HDZ, s kojim je zagrebački gradonačelnik još od Tomislava Karamarka u jako dobrim odnosima. Surađuju u Hrvatskom saboru i u Gradskoj skupštini, a priča se, surađivat će i predizborno i postizborno.

– HDZ-ov gradonačelnički kandidat u Zagrebu bit će žrtveno janje, netko građanima nepoznat ili barem slabo poznat, što će brojne HDZ-ovce okrenuti idućoj opciji, Milanu Bandiću. Hoće li to biti Andrija Mikulić, Mislav Herman ili netko treći, tek ćemo vidjeti. HDZ će, s druge strane, snage uložiti na jaku skupštinsku listu, a onda i nakon izbora nastaviti koalirati s Bandićem – rekao nam je izvor blizak vodstvu HDZ-a.

Naravno, puno je toga još pred nama. Kampanja je tek krenula, a službena još nije ni počela. U taborima se zbijaju redovi, dogovaraju se koalicije, suradnje, predstavljaju projekti i daju obećanja.