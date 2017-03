Mnoge dosadašnje jutarnje intervjue radili smo s ljudima koji su, u potrazi za budućnošću i boljim životom, sreću odlučili potražiti van granica Lijepe naše. Takvih je, na žalost, sve više i više. No nade uvijek ima, čak i za one koje često zaboravljamo, za žene starije od 50 godina. Za to su se pobrinule četiri dame – Ankica Mamić, Jelena Skorup, Snježana Mlinarević i Mladenka Šarić, s kojom smo i razgovarali o novoosnovanoj udruzi “Žene 50+” te pratećem portalu “One nastupaju”, kojima je cilj probuditi žene zrelije dobi, ali i ukazati na njihovu važnost hrvatskome društvu.

Nedavno ste pokrenuli Udrugu “Žene 50+” kao i medijsku platformu “One nastupaju”, o čemu se radi?

To je jedan ženski projekt, namijenjen okupljanju i umrežavanju žena starijih od 50 godina. Rekla bih žensko proljeće, da ostanemo u godišnjem dobu kojega smo se napokon dočepale. “One nastupaju” nam je medijska platforma na kojoj mogu objavljivati žene, ali i muškarci, različitih struka i interesa. Udruga nam se zove “Žene 50+”, a bavit će se temama koje su od interesa za tu dobnu i društvenu skupinu.

S radom ste počeli na Dan žena?

Da, javnosti smo se predstavile na Dan žena, i otada naš portal, kao podloga za umrežavanje, radi i puni se, prati ga već više od 800 žena, a sve ih je više koje žele nešto na njemu objaviti. U tijeku nam je projekt namijenjen ženama koje su bez posla, a žele same pokušati riješiti tu situaciju. Plan je i organizacija javnih razgovora o temama koje se tiču žena starijih od 50 godina.

Koji su vam ciljevi?

Cilj nam je podići samopouzdanje kod žena koje svi uvjeravaju da je njihovo vrijeme prošlo, i skrenuti pozornost društva na istu tu činjenicu. Žena 50+ još mnogo može dati svojoj, ali i čitavoj društvenoj zajednici. Iza sebe ima bogato iskustvo, stabilna je, zna što hoće. Zapravo, neprocjenjiva energija. Radit ćemo razne stvari – od edukacija za žene koje su ostale bez posla i žele pokušati nešto svoje, do osiguravanja besplatnih pravnih i drugih savjeta.

S čime se žene, osobito one starije od 50 godina, sve suočavaju?

U prvom redu, riječ je o potrebi da ta skupina postane vidljiva na društvenoj sceni, a to ćemo postići s portalom. Glavni problem je položaj te žene na tržištu rada, a on je katastrofalan!! Društvo često gleda na nju kao na osobu koja je gotova, što naravno, nije tako. I ne treba na to gledati iz perspektive Zagreba, nego razmisliti o tome kako živi žena starija od 50 godina, koja ostane bez posla u nekom manjem mjestu. Nije joj nimalo lako, nema ničiju potporu i često se bori s depresijom i smislom. Naš je portal namijenjen i osvještavanju žena da moraju tražiti ono što im pripada, na primjer, zastupljenost u politici je sramotno mala. Ženama nikad nitko ništa nije dao, uvijek su se moral boriti, a to je i danas tako.

U Hrvatskoj je teško i mladim obrazovanim ljudima, mnogi od njih odlaze iz zemlje u potrazi za boljim životom. Kako je tek ženama zrelije dobi?

Tako je, Hrvatska, nažalost nije gostoljubiva prema nijednoj svojoj dobnoj skupini. Ugroženi se osjećaju i mladi i zreliji, i muškarci i žene. Mi smo se okrenule problemima žena starijih od 50 godina, jer to dobro znamo, budući da smo nas četiri, Ankica Mamić, Jelena Skorup, Snježana Mlinarević i ja, koje smo se okupile u ovom projektu, u dobi 50+. Hrvatska je na papiru demokratska i protektivna prema svojim građanima, no kad krene loše, čovjek se osjeća sam. Mi ženama od 50+ želimo biti potpora. Ne nas četiri kao pojedinke, nego kao udruga koja će umrežiti takve žene. Kad žena 50+ izgubi posao, šanse da nađe drugi su minimalne. Želimo ohrabriti one koje razmišljaju o vlastitom projektu da u njega krenu.

Financije, kako ćete se financirati, hoćete li imati prostor u kojemu će Udruga djelovati?

Financije su nam trenutno nula. Sve što smo napravile, same smo financirale. No javljat ćemo se na natječaje s projektima, kao i druge udruge. Znači, računamo na donacije za projekte. Prostor još nemamo, radimo u svojima domovima. U ova dva tjedna nam još nije trebao prostor, ali to je jedan od temelja organiziranja pa ćemo tražiti pomoć Grada Zagreba.

Na čiju potporu sve računate?

Računamo, u prvom redu, na potporu žena i veseli me da ih strašno puno prepoznaje ovu ideju i želi joj se priključiti. Naš je moto da jedna sama ne može išta, zajedno možemo sve, i to je ono na što računamo – da budemo zajedno, da tražimo što nam pripada, da ukazujemo na neravnomjernu zastupljenost, da pitamo kako to da su šefovi velikih državnih tvrtki u pravilu muškarci, da u Saboru sjede u pravilu muškarci, da stranke vode u pravilu muškarci… Žene nisu dekor, no često one same pristaju na takav tretman, jer je društvo tako intonirano. Naš je cilj rušenje takvih obrazaca, pogotovo kad je riječ o ženama starijim od 50 godina. Kad kažem 50, mislim od 50 do kraja!

Poruka za kraj?

Želimo da oni koji donose odluke bitne za hrvatsko društvo shvate da ravnopravnost spolova nije samo parola koja dobro zvuči na stručnim i političkim skupovima, već da se to treba živjeti svaki dan.