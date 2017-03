Družili smo se jutros s Nenadom Matićem, bivšim HSS-ovcem i čelnikom novoosnovane Zelene liste. Razgovarali smo o jučerašnjoj Skupštini na kojoj su prošli brojni zanimljivi prijedlozi, no neki i nisu.

Gotovo cijela Skupština bila je protiv izmjene Statuta, kojom bi se nacionalnim manjinama garantirala mjesta u gradskom parlamentu. Kako komentirate to da su gotovo svi bili protiv tog prijedloga gradonačelnika Bandića?

Najvjerojatnije je problem u tome da je to bilo dva mjeseca prije izbora što su stranke protumačile kao dio predizborne strategije aktualnog gradonačelnika Milana Bandića pa su se zbog toga tome svi usprotivili. U prirodi je socijaldemokratima da budu za to, a i HDZ sa Andrejem Plenkovićem je moderna europska stranka pa bi i u njihovim nekim postulatima bilo da podrže taj prijedlog. Ali ja mislim da je ovo sada bildanje mišića svih kandidata za gradonačelnika svih stranaka prije samih izbora jer ovo je jedna od posljednjih Skupština, da pokažu svoju snagu da ne mogu Bandiću svi prijedlozi proći.

Je li Bandić malo pretjerao, dva mjeseca prije izbora uvoditi 6 novih zastupnika u Skupštinu. Svi su to tumačili kupovanjem ruku u budućem sazivu?!

Svaki politički potez nosi neke pluseve i neke minuse pa vjerujem da je taj prijedlog prošao da bi donio Bandiću pluseve u vidu podrške članova manjina, ali isto tako bi donio minuse što se tiče nekih drugih skupina ljudi koji su malo desnije.

Prošla je obnova pročelja. U narednih 6 do 8 godina obnovit će se oko 5 tisuća zgrada, a za to će se potrošiti 2 milijarde kuna?

Jako sam zadovoljan tim prijedlogom jer je i nama kao Zelenoj listi važno da energetska učinkovitost i zaštita okoliša budu jedne od ključnih politika u Zagrebu i Hrvatskoj. Ovime će Grad Zagreb postati jedan od lidera u kojem su zgrade energetski obnovljene, to me veseli, pokrenut će se gospodarstvo. Ljudi koji će živjeti u tim zgradama će plaćati manje račune. Dakle, ta će se investicija kroz godine vratiti jer će se manje plaćati gorivo, koristit ćemo manje energenata pa će nam i zrak biti čišći. To je dobar projekt, jako sam zadovoljan njime.

A i zgrade će biti ljepše?!

Da, Grad Zagreb će biti ljepši. I ovako je lijep, ali će biti još ljepši.

Amandman SDP-a kojim su predlagali smanjenje prireza za dva posto nije prošao. Nisu ga podržali čak ni HNS-ovci iako u izbornom programu njihove gradonačelničke kandidatkinje stoji smanjenje prireza. na koncu, HNS očekuje podršku SDP-a na izborima, a za uzvrat kolegama ne može podržati čak ni amandman?

Prvo, mislim da je brak SDP-a i HNS-a potencijalni brak, brak iz interesa, a ne iz ljubavi. A kad radite brak iz interesa to obično dobro ne završi. Oni tako žele pobijediti Bandića i nadaju se da je to jedini model da pobijede Bandića pa su spremni ići i u spajanje koje nije prirodno jer se međusobno ne vole. Na kraju će to pomoći Bandiću jer će jedan dio glasača SDP-a glasati za njega. Osim toga, SDP je, kada je ministar Marić u Saboru predlagao sličnu stvar, da poreznom reformom smanji teret poreza na građane, SDP-ovci su se bunili da ga je smanjio za one koji najviše plaćaju. Pa ne možete smanjiti porez onima koji ga ne plaćaju, možete samo onima koji ga plaćaju, a osobito onima koji ga najviše plaćaju. No, Marić je napadnut da daje bogatima, a da će to na svojoj koži osjetiti siromašni. Ta ista stranka u Gradu Zagrebu predlaže smanjenje prireza gdje će opet ljudi s najvećim plaćama osjetiti olakšice, s druge strane, to će nedostajati u Proračunu Zagreba, a znamo da je zagrebački Proračun socijalan pa će se to onda morati osjetiti na skupinama ljudi koje imaju najmanja primanja jer će se rezovi morati raditi u socijalnim pravima. Dvije politike koje nisu suglasne što znači da se SDP bavi predizbornom računicom. Izađi na izbore, pobijedi pa onda možeš predlagati što želiš.

Koncertna direkcija Zagreb pripojena je dvorani Vatroslava Lisinskog, a Josip Nalis, nakon što ga se dva puta bezuspješno pokušalo postaviti na čelo Direkcije, naći će, vjerojatno, novo radno mjesto u novoj ustanovi ?

Ne bih se bavio kadroviranje u Direkciji ili Lisinskom, za to postoje upravna vijeća i mi kao Skupština koja te odluke potvrđujemo ili ne potvrđujemo. Ono što je činjenica da vlasnik, a vlasnik je Grad Zagreb, može raditi neke promjene. Također, ono što se moramo složiti, je da je Koncertna direkcija imala probleme, i u međuljudskim odnosima i u financijama i predložen je ovaj model kojega smo podržali. Za dvije-tri godine će možda u kulturi biti neke druge stvari koje će se morati mijenjati. Pa i neke tvrtke postoje dugo pa se na kraju spajaju u jednu. Na kraju, Direkcija i Lisinski su ionako funkcioniranjem jako blizu pa je ovo spajanje bilo logično.