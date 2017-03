Obnavljat će se pročelja zgrada u Zagrebu. Prijedlog Milana Bandića, kojega je s prošle sjednice povukao, doradio pa poslao na ovu, sada su gradski zastupnici podržali. U narednih 6 do 8 godina tako će se obnoviti oko 5 tisuća zgrada, za što će iz gradskog Proračuna biti izdvojeno više od 2 milijarde kuna.

Presudile su dorade koje je, nakon prošlomjesečnog odbijanja u prijedlog ugradio gradonačelnik, ali i amandman HDZ-a kojega je Bandić prihvatio.

Podsjetimo, prijedlog upućen na prošlu sjednicu predviđao je obnovu pročelja po zonama, i to na način da zgrade u užem centru grada budu prva zona, one u širem centru druga te ostale zgrade treća zona. Sukladno tome, išao je i postotak sufinanciranja obnove, u prvoj zoni 80 posto, u drugoj 70, a u trećoj 60 posto. Protiv toga su se digli HDZ-ovci tvrdeći da se na taj način diskriminira građane.

Bandić je to ispravio i uveo jednaki postotak sufinanciranja obnove za sve građane, 80 posto za sva ulična pročelja te 60 posto za dvorišna i sva druga pročelja bez obzira u kojem se dijelu grada određena zgrada nalazi.

Odluka predviđa i energetsku obnovu zgrada, kao i prioritete prema kojima, primjerice, prednost imaju zaštićene zgrade, jako oštećene zgrade, zgrade čija dotrajala pročelja predstavljaju opasnost za prolaznike i slično.

Prihvaćena je i kritika HSLS-a koja se ticala zaštite od vandalskog grafitiranja. U prijedlog odnosno Odluku, sada je ugrađena obveza stavljanja antigrafitnog premaza na pročelja i to do tri metra visine. Tako se zgrade, naime, neće zaštititi od grafitiranja, ali će grafite biti s njih puno lakše ukloniti.

HDZ-ovi zastupnici Bandiću su podržali ovu Odluku, ali tek nakon što je usvojen njihov amandman da se šesteročlano Povjerenstvo za odlučivanje o prioritetima proširi za još 4 člana iz redova gradskih zastupnika.

Koncertna direkcija Zagreb prestaje postojati

Zastupnici su podržali i spajanje Koncertne direkcije Zagreb i dvorane Vatroslava Lisinskog u jednu ustanovu. Bandić i njegov pročelnik za kulturu Ivica Lovrić pravdali su to racionalizacijom troškova, osobito kada se u obzir uzme činjenica da se većina koncerata koje organizira Direkcija održava u Lisinskom.

No gradske zastupnike zanimalo je zašto se to sada odjednom radi kada se o tome govorilo prije gotovo dvije godine. Tada je Odluka već bila upućena i na Skupštinu, no u zadnji tren je povućena i od tada o tome nije bilo ni riječi.

Sada je to opet zaživjelo, i to baš nakon što je čak dva puta odbijeno imenovanje Josipa Nalisa ravnateljem Koncertne direkcije Zagreb. Gradski zastupnici odbili su ga, podsjetimo, zato što je jedan od osumnjičenih u aferi Bundekfest, teškoj 6,5 milijuna kuna.

Zastupnike je zanimalo zašto baš sada odjednom spajanje Direkcije i Lisinskog, no na to pitanje odgovor nisu dobili. Jedino što znamo, što je potvrdio i sam gradonačelnik, da Nalisa čeka novo radno mjesto u novoosnovanoj ustanovi.