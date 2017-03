Povezivanje i međusobna suradnja poduzetnica cilj je Kongresa poduzetnica jugoistočne Europe, koji će se održati u srijedu, na Međunarodni dan žena. O prvom takvom kongresu u Hrvatskoj razgovarali smo s njegovom organizatoricom, poduzetnicom i novinarkom, Sanelom Dropulić.

U srijedu, na Međunarodni dan žena, u Zagrebu će se po prvi puta održati Kongres poduzetnica jugoistočne Europe, o čemu se radi?

Na Kongresu očekujemo 650 poduzetnica iz cijele jugoistočne Europe, doslovce od Slovenije do Bugarske. One će se sutra (u srijedu) okupiti na Zagrebačkom velesajmu, u Kongresnom centru, pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović, potpredsjednice Vlade Martine Dalić, uz brojne partnere, i to ujedno predstavlja najveće poslovno okupljanje žena u biznisu od kad postoji tržišna ekonomija u ovom dijelu svijeta.

Koji je cilj Kongresa?

Jedini cilj je povezivanje i međusobna suradnja poduzetnica u ovom dijelu Europe, a da bi srušili paradigmu kako na ovim prostorima mogu uspješno surađivati samo kriminalci.

Što nas očekuje sve na Kongresu?

U prvom redu, organiziramo “biznis speed dating” koji će biti najveći ikada organiziran na ovim prostorima, a on je jedna uvertira za rušenje Guinnessevog rekorda koji kanimo organizirati na Kongresu iduće godine. Dakle, u jednom i združenom “biznis speed datingu” mi ćemo postaviti osnove za onaj prvi kontakt i razmjenu nekakvih prvih informacija. Imamo cijeli niz motivirajućih predavanja koja će poduzetnicama razjasniti kulturu poslovanja na ovim prostorima, koja je vrlo specifična u odnosu na neke druge države, i naravno, kako prevladati neke međusobne naše razlike koje su napravile ideologije ovih prostora i poprilično teška i ranjiva prošlost. Ali poduzetnice su te koje će to iznijeti na ramenima i pokazati da možemo ići naprijed.

Održani će biti i paneli?

Također, imamo i nekoliko panela, to je “regionalna NEsuradnja”, “poduzetnička NEiskustva” gdje ćemo u stvari u jednoj zajedničkoj interakciji doći do konkretnih odgovora što nam je raditi već sutra nakon Kongresa, i naravno, kako to dalje unaprjeđivati u međusobnoj suradnji.

Po čemu je jugoistočna Europa specifična, zašto baš ta regija?

Ono što je specifično za jugoistočnu Europu jest to da nemamo jezičnih barijera, da smo nekada dijelili zajedničku prošlost i državu pa to treba iskoristiti kao komparativnu prednost, a ne kao razlog za ratovanje.

Planovi za budućnost još su i veći?

Ovo je prvi u nizu Kongresa, nastao kao preteča Kongresa poduzetnica Hrvatske koji smo prošle godine organizirali i kojega su pohodile mnoge gošće iz regije i koje su nas potaknule da to dignemo na višu razinu, sve do 2020. godine kada Hrvatska prvih 6 mjeseci predsjeda Europskom unijom, a tomu u čast mi ćemo organizirati Kongres poduzetnica Europe, i tu stajemo iako nam ni nebo nije granica.