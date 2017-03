Na sjednici Gradske skupštine krajem ožujka ponovno će se na dnevnom redu naći Bandićev prijedlog obnove pročelja višestambenih zgrada, no dorađen. Uvažio je gradonačelnik gotovo sve prigovore skupštinara – nema više sufinanciranja po zonama već će za sve Zagrepčane ono biti jednako te se uvodi i antigrafitni premaz.

Na prošloj sjednici Skupštine, sredinom veljače, pokušao je Bandić progurati prijedlog obnove pročelja višestambenih zgrada. Na koncu ga je povukao jer je vidio da mu ga skupštinari neće podržati. Iako nitko protiv same obnove pročelja nije imao ništa, zastupnici, bez obzira na stranačke boje, smatrali su da je prijedlog napravljen površno i s brojnim propustima.

Jedan od glavnih prigovora, koji su mu uputili partneri iz HDZ-a, odnosio se na zone sufinanciranja. Zagreb je, prema tadašnjem prijedlogu, trebao biti podjeljen u tri zone sufinanciranja obnove – uži centar grada bio bi prva zona s 80 posto sufinanciranja, širi centar druga sa 70 posto i ostali dijelovi Zagreba treća zona sa 60 posto sufinanciranja. HDZ-ovci su govorili da se tako diskriminira građane, da bi cijeli Zagreb trebao biti jedna zona.

Sada je to ispravljeno. Građanima će se obnova uličnog pročelja sufinancirati sa 80 posto ukupnog iznosa dok će se dvorišna i ostala pročelja sufinancirati sa 70 posto, dakle, bez obzira na dio grada u kojem se zgrada nalazi.

Prigovarali su skupštinari i na činjenicu da u prijedlog Odluke o sufinanciranju obnove pročelja nije ugrađena nikakva zaštita od vandalskog grafitiranja, čak ni antigrafitni premaz kojim bi se novoobnovljene fasade koliko-toliko zaštitile od ružnih grafita.

Sada je i to ugrađeno u prijedlog – sve zgrade biti će tretirane i antigrafitnim premazom što grafiterima možda neće otežati posao uništavanja fasada, ali će barem olakšati skidanje grafita s njih.

Prigovarali su skupštinari i zbog činjenice da je država krenula sa sličnim natječajem, za energetsku obnovu fasada, pa su govorili da bi nekako trebalo spojiti ta dva natječaja jer je besmisleno da se građani mogu javiti na jedan ili drugi odnosno da u isto vrijeme u istom gradu postoje dva slična, a različita natječaja. To se, izgleda, na brzinu nije moglo dogovoriti, no u sklopu gradske obnove ide i energetska obnova dijela svake pojedine zgrade, koja ne uključuje krovište, prozore i vrata.

HDZ-ovci će, doznajemo, Bandiću ovaj novi prijedlog podržati jer njime su sada zadovoljni. Poslušao ih je i, dakle, ukinuo sufinanciranje po zonama, a zadovoljni (ili zadovoljniji) su i drugi skupštinski zastupnici, pa i oni iz HSLS-a.

– Pohvalno je da je u novom prijedlogu Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada, gradonačelnik usvojio prijedlog HSLS-a, i u članku 3. Odluke inkorporirao antigrafitni premaz koji bi se trebao nanositi na pročelje zgrade do visine vijenca prizemlja ili neke druge horizontalne razdjelne linije na pročelju visine prizemne etaže, ali ne niže od 300 cm od pristupne ili hodne plohe uz pročelje – rekao je za Dalje HSLS-ov skupštinski zastupnik Alen Ostojić dodajući kako bi za borbu protiv vandalskog grafitiranja trebalo učiniti puno više.

Napominje Ostojić da je u 2016. Policijska uprava zagrebačka evidentirala 120 slučajeva vandalskog grafitiranja diljem grada, najviše na Trešnjevci 32, zatim Novom Zagrebu 22, Gornjem Gradu Medveščak 17, Črnomercu 14, Maksimiru i Trnju 8, Donjem Gradu 7, Sesvetama 5 i Dubravi 3 slučaja.

– Moram istaknuti da je Gradska uprava s ovim prijedlogom morala inicirati promjenu Zakona o komunalnom redarstvu u odnosu na povećanje ovlasti komunalnih redara kako bi bili znatno učinkovitiji naspram vandala nego što to sada jesu, promjenu Uredbe o održavanju zgrada i Odluke o komunalnom redu u onim odredbama koje stanare proglašavaju krivima za škrabotine na njihovim pročeljima i nameću im obvezu plaćanja novčane kazne i do 10 tisuća kuna – kategoričan je Ostojić.

Predizborna obnova

Dakle, predizborna obnova pročelja, kako je nazivaju neki skupštinari, mogla bi početi s prvim tjednima proljeća. Predizborna jer, pojasnili su nam kritičari, Bandiću je toliko bitno da sve to počne prije svibanjskih lokalnih izbora da je čak povukao taj prijedlog s dnevnog reda prošle sjednice, iako je dan ranije govorio da ga ni u snu ne misli povući. Na kraju je to ipak učinio jer da nije, prijedlog bi mu bio odbijen i na sjednicu ga ne bi mogao uputiti tri mjeseca. Ovako, povlačenjem, to može odmah na iduću, što je i učinio.