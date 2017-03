Hoće li prirez u Zagrebu biti smanjen sa sadašnjih 18 na 16 posto, vidjet ćemo u utorak, na sjednici Gradske skupštine. Jer dok gradonačelnik Milan Bandić i pročelnik mu za financije Slavko Kojić tvrde da to smanjenje, koje predlaže SDP, građanima neće gotovo ništa donijeti, a ugroziti će financije Zagreba, iz te stranke poručuju da ostaju pri svome jer je i kuna više u novčanicima građana itekako dobrodošla. I nisu sami u tom mišljenju.

HNS-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Anka Mrak Taritaš već je odavno najavila, predstavljajući svoj program krajem prošle godine, kako će, ukoliko pobjedi na svibanjskim izborima, smanjiti prirez Zagrepčanima. Dakle, za očekivati je da će HNS na sjednici u utorak podržati SDP-ov prijedlog. U suprotnom, njegovo nepodržavanje značilo bi gaženje vlastitih predizbornih obećanja dva mjeseca prije izbora.

Istim putem trebao bi ići i HSU koji je nedavno postao HNS-ovim skupštinskim partnerom, u vidu formiranja zajedničkog kluba zastupnika.

No SDP, HNS i HSU zajedno nemaju dovoljno ruku da bi im prijedlog prošao, ukupno ih je 16, a potrebno im je 26 zastupnika. Pomoći bi mogli HDZ-ovci. Kada spomenutima pribrojimo zastupnike HDZ-a, HSP-a AS i BUZ-a, dolazimo do točno 26 zastupnika.

HDZ-ov gradonačelnički kandidat Drago Prgomet najavio je smanjenje prireza u Zagrebu što je, po njemu, nastavak Vladine porezne politike rasterećenja građana. Na tom je tragu bila i izjava HDZ-ovog gradskog čelnika Andrije Mikulića. Upitan hoće li on i kolege mu u Skupštini podržati SDP-ov amandman, Mikulić, doduše, nije rekao da budu, ali nije rekao ni da ne budu.

Samo je ponovio već tradicionalnu mantru kako HDZ uvijek glasa za dobre prijedloge, za one čiji je cilj dobrobit građana Zagreba. Inače, gradski HDZ-ov šef tako kaže svaki puta kada nešto kani podržati, a ne želi jasno i glasno reći – da, podržat ćemo to Dodao je tome i kako smanjenje prireza treba zvati pravim imenom, a pravo ime smanjenja prireza je, tvrdi, više novca u novčanicima građana.

Osim toga, ukoliko HDZ ne bi podržao smanjenje prireza, Drago Prgomet, kao i u slučaju Anke Mrak Taritaš, pogazio bi vlastito predizborno obećanje dva mjeseca uoči izbora. A tko bi bio lud i takvo nešto napravio?! Ta, obećanja se gaze nakon izbora, nikako ne prije njih.

Pitanje je samo na koji će način to biti izvedeno jer teško je zamisliti da će HDZ samo tako dići ruku za prijedlog SDP-a, i to dva mjeseca uoči lokalnih izbora. Kako god bilo, SDP-ov amandman može proći samo uz podršku HDZ-a, kao što bi HDZ-ov takav amandman ili prijedlog mogao proći samo uz SDP-ov blagoslov.

Ukoliko se dogodi čudo, a pred izbore su svakakva čuda moguća, SDP-ov amandman, uz podršku HDZ-ovih zastupnika, mogao bi proći, što bi značilo i smanjenje prireza sa sadašnjih 18 na 16 posto.

Uzalud su se gradonačelnik Milan Bandić i šef gradskih financija Slavko Kojić danas trudili objasniti kako će smanjenje prireza onima s prosječnom ili manjom plaćom u novčanike donijeti točno nula kuna, a onima s većom nešto malo kuna, dok će istovremeno u pitanje doći punjenje gradskog Proračuna. Uzalud su govorili i kako se radi o jeftinom predizbornom populizmu SDP-ovaca, zloći pa čak i gluposti, SDP-ovci ostaju pri svome govoreći kako je svaka kuna u novčanicima građana dobrodošla, a nude i rješenje za nedostatak novca u gradskoj blagajni – bolje povlačiti novac iz EU fondova, bolje iskoristiti golemu gradsku imovinu.