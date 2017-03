– Javna rasprava do 10. ožujka: U Hrvatskoj se troši čak više od 150 vrećica po stanovniku

Nakon donošenja odluke o uvođenju obvezne naplate plastičnih vrećica u prodavaonicama ovogodišnjim Planom gospodarenja otpada, novi pomak prema smanjenju uporabe plastičnih vrećica u Hrvatskoj dolazi u vidu izmjena i dopuna Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži.

Pravilnik propisuje zabranu dijeljenja plastičnih vrećica u trgovinama od 2019. godine i predviđa javnu edukativnu kampanju o štetnosti plastičnih vrećica za okoliš. Prijatelji životinja pohvalili su ovu odluku na javnoj raspravi i pozvali Ministarstvo da odredi adekvatnu fiksnu naplatnu cijenu vrećice kako dobra inicijativa ne pala u vodu zbog nerealno niske nabavne cijene vrećice, što je naplatna cijena predviđena sadašnjim prijedlogom Pravilnika.

Prijatelji životinja, uz Zelenu akciju i druge udruge, još od 2009. godine ukazuju na nužnost zakonskih mjera za učinkovito smanjenje potrošnje plastičnih vrećica. Stoga pozivaju da se sustavom naplate obuhvate sve plastične vrećice jer nijedna vrećica nije besplatna. Prijedlog Pravilnika, naime, ne predviđa naplatu vrlo laganih vrećica na odijelima voća i povrća i mesa, što otvara prostor za njihovu zloporabu kada naplata stupi na snagu.

Pravilnikom je najavljena i informativna kampanja o štetnom utjecaju plastičnih vrećica na okoliš, što je nužno u svjetlu činjenice da svaki žitelj Hrvatske godišnje potroši više od 150 vrećica, a zbog visokih troškova i nepostojanja kapaciteta reciklira ih se tek jedan posto. Ostatak završava na odlagalištima, zagađuje vodene tokove i mora, nagrđuje prirodu i prijeti životima životinja, koje se u njih upliću ili ih zamijene za hranu.

Prijatelji životinja vjeruju da će kampanja pozitivno utjecati na navike potrošača i u pogledu smanjivanja uporabe jednokratnih plastičnih predmeta općenito i okretanja višekratnim, ponovo iskoristivim predmetima od održivih materijala.

Hrvatska i pred EU-om ima obvezu drastično smanjiti potrošnju vrećica, a u interesu joj je to i kao turističkoj zemlji, s obzirom na to da one ugrožavaju našu obalu, rijeke, jezera i nacionalne parkove.

Prijatelji životinja pozivaju građane da čuvaju okoliš i da za kupovinu koriste platnene torbe, košare ili čvrste dugotrajne vrećice koje se mogu ponovno koristiti. Više informacija i poveznica na javnu raspravu gdje građani mogu do 10. ožujka podržati uvođenje naplate plastičnih vrećica nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.