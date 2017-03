Zadruga za dobru ekonomiju, udruga ZMAG i klub Booksa pokrenuli su program suradnje nazvan Dobra špajza u Booksi. Radi se o širenju modela Hrana za dobro kojeg je pokrenula Zadruga za dobru ekonomiju kao kratki lanac opskrbe zdravom i lokalno proizvedenom hranom malih ekoloških proizvođača. Booksa je tako postala jedan od centara solidarne ekonomije u Zagrebu.

Procedura je jednostavna, registrirajte se ovdje, naručite namirnice koje želite i u četvrtak od 16.00 do 18.00 dođite po njih u Booksu. Imajte na umu da se neke narudžbe primaju do utorka navečer (22h), a neke do srijede navečer (22h).

Ponuda je svaki tjedan drugačija, a uključuje sezonsko voće i povrće, proizvode od meda, ekološko vino, proizvode od soje, lješnjake, svježe začinsko i ljekovito bilje, jabučni ocat, brašno, domaća jaja i ostalo pa se zaista isplati registrirati i vidjeti što se sve nudi.

Dobra špajza u Booksi

Četvrtak 09.03.2017. u 16:00 sati

KNJIŽEVNI KLUB BOOKSA

Martićeva 14d

10000 Zagreb

TELEFON +385-1-4616124

FAX +385-1-4616123

MAIL booksa@booksa.hr RADNO VRIJEME

Utorak – Nedjelja 10.00-21.00

Ponedjeljkom ne radimo