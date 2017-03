Nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Sandra Švaljek s članovima stručnog

tima u četvrtak je održala tribinu u Mjesnom odboru "Cvjetni trg" u Prolazu sestara Baković 3.

Uz nju, građanima su se predstavili nezavisni vijećnik u Gradskoj skupštini Vladimir Ferdelji,

doktorica ekonomskih znanosti Marijana Sumpor, arhitektica i urbanistica Tea Horvat,

politolog Daniel Hinšt, umirovljeni general Jozo Milićević te glumac i osnivač kazališta "Planet

Art" Marko Torjanac.

Sandra Švaljek rekla je da je u politiku ušla 2013. godine kao frustrirana građanka te da je

danas, četiri godine kasnije, jednako frustrirana zbog čega se odlučila kandidirati za

gradonačelnicu Zagreba.

"Vodila sam gradsku upravu pet mjeseci i poznajem sustav. Zagreb godišnje raspolaže s 10

milijardi kuna što je stručnoj, poštenoj, otvorenoj i transparentnoj vlasti dovoljno da

omogući neusporedivo veći razvoj od ovog u posljednjih 17 godina", rekla je Sandra Švaljek.

Potencijal postoji u neiskorištenoj imovini vrijednoj 11 milijardi kuna.

"Samo nezavisni kandidat može promijeniti aktualnu vlast jer račune polaže građanima, a ne

strankama i lobijima. Zagreb mora postati grad dobrih prilika. U ovih 17 godina Milan Bandić

raspolagao je s ukupno 25 milijardi eura. Koji kapitalni projekt osim fontana pamtite", pitala

je građane na tribini Sandra Švaljek.

Glumac, redatelj i osnivač kazališta Planet Art Marko Torjanac večeras se prvi puta

predstavio javnosti kao dio stručnog tima Sandre Švaljek.

"Nikad se dosad nisam službeno upustio u politiku jer me u startu tražila previše

kompromisa. Sa Sandrom Švaljek i drugim eminentnim kulturnjacima u pogledu razvoja

kulture vrlo lako usuglasili smo se oko nevjerojatnih 90 posto programa. Zajedno smo stvorili

smjernice koje su transparentne, jasne i temeljene na stručnosti. Uz činjenicu da kultura

mora služiti građanima i da naš grad to predugo čekao, to su najvažnije okosnice naše

suradnje", rekao je Marko Torjanac.

Sandra Švaljek pojasnila je zašto predizborno obećanje o smanjenju prireza s 18 na 15 posto

smatra promašenim.

"Svi koji mjesečno zarađuju 3800 kuna i manje ne plaćaju porez i prirez. Svi koji zarađuju

5500 kuna mjesečno i imaju jedno dijete također ne plaćaju porez ni prirez. Građanin koji

mjesečno zarađuje 10 tisuća kuna bez djece mjesečno za prirez izdvaja 30 kuna. To nije

novac koji će ikome značajno promijeniti kvalitetu života jer su to tri kave mjesečno", rekla je

Sandra Švaljek.

Na pitanje o povlačenju novca iz EU fondova, Sandra Švaljek odgovorila je:

"U timu imamo stručnjakinju Vesnu Vrgu Perović koja je pripremila i provela jedini projekt

Grada Zagreba iz EU fondova – modernizaciju Zoološkog vrta. Zagreb može povući milijardu

kuna iz EU fondova, no gradskoj upravi to nije u fokusu jer Milan Bandić sve projekte voli

financirati iz gradskog proračuna. I gradnja sljemenske žičare mogla se financirati iz EU

fonda, no projekt nije na vrijeme napravljen. EU fondovi su 13. prase gradske uprave", rekla

je Sandra Švaljek.

Nezavisni vijećnik i kandidat za zamjenika gradonačelnice Vladimir Ferdelji na to je

komentirao:

"Dok god Milan Bandić bude gradonačelnik Zagreba, EU fondovi se neće koristiti jer se taj

novac može trošiti isključivo transparentno, a on tako ne radi", rekao je Vladimir Ferdelji.

Policentrični razvoj grada Sandre Švaljek predviđa veće ovlasti i više novca gradskim

četvrtima.

"Reforma mjesne samouprave koju je Milan Bandić najavio zavaravanje je jer mjesna

samouprava raspolaže s manje a ne više novca. Jasno je da gradske četvrti ne mogu donositi

odluke o prometnicama i pruzi pa će ponovno ispasti da su svi nesposobni te da probleme

može riješiti Milan Bandić", rekla je Sandra Švaljek.

Tijekom tribine građanima su se predstavili članovi njezina stručnog tima.

Vladimir Ferdelji ponovio je zasluge Sandre Švaljek tijekom vođenja Zagreba dok je obnašala

dužnost gradonačelnice za vrijeme istražnog zatvora u kojem je bio Milan Bandić.

"Provela je javni natječaj prema smjernicama Europske unije i u upravu Zagrebačkog

holdinga postavila javnosti nepoznate stručnjake, sredila je javnu nabavu i zabranila

zapošljavanje preko poznanstava. Rezultat: u tih šest mjeseci dobit Holdinga bila je 200

milijuna kuna. To je bilo dovoljno da joj Milan Bandić otkaže punomoć za obnašanje dužnosti

gradonačelnice nakon čega ona daje ostavku i odlazi iz gradske uprave te postaje nezavisna

vijećnica u Skupštini. Idućih šest mjeseci, ponovno pod palicom Milana Bandića i njegove

klike, Holding je imao 4 milijuna kuna dobiti. To je 50 puta manje. Brojke govore sve", rekao

je Vladimir Ferdelji. Dodao je da javni natječaj nije apsolutno jamstvo da će odabrani

kandidat biti najbolji.

"No kandidat koji je došao preko javnog natječaja i kojeg ste vezali rezultatom je smjenjiv.

Ako ne radi dobro, mora otići. Ako zaposliš brata svoje žene, može ti uništiti brak. Isto je i s

političkim uhljebljenjima – ne možeš ih se riješiti jer ne znaš kad bi te to moglo stići i

upropastiti", rekao je Vladimir Ferdelji.

Marijana Sumpor kratko je rekla da je odlučila ostati u Hrvatskoj jer ju je Sandra Švaljek

pozvala u svoj tim.

"Nikad se nisam mislila baviti politikom jer sam cijeli život posvetila istraživanjima o javnoj

upravi, učinkovitosti, strategijama… Političari su mi bili odbojni. Pozvala me da joj se

pridružim i zbog toga sam odlučila ostati u Hrvatskoj unatoč njemačkoj i američkoj radnoj

dozvoli. U bilo kojem trenutku mogu pronaći posao izvan Hrvatske, no sada prvi put imam

osjećaj da politika u Hrvatskoj može biti ispravna i bazirana na stručnome znanju", rekla je

doktorica ekonomskih znanosti Marijana Sumpor.

Arhitektica i urbanistica Tea Horvat struci želi vratiti nekadašnji sjaj koji je izgubljen nakon

što je rasformiran Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša u kojem je radila

od 1995. do 2004.

"Radila sam na preko 15 planova Grada Zagreba i na kraju sam zbog političkih pritisaka dala

otkaz i otišla u privatni sektor. Užasno je važno da se razvoj grada sustavno planira i da se

građane pita što žele imati u svome susjedstvu. Toga u Zagrebu već dugo nema", rekla je Tea

Horvat.

Politolog Daniel Hinšt rekao je da bi jedan od glavnih ideja politike trebalo biti stvaranje

prilika poduzetnicima.

"Zagreb mora imati brzu administraciju koja će poduzetništvu dati cjelovitu podršku kroz e-

usluge na jednome mjestu. Zagreb to može i mora provesti", rekao je Daniel Hinšt.

Umirovljeni general 1. gardijske brigade "Tigrovi" Jozo Milićević Sandri Švaljek pridružio se

jer se želio osjećati korisno nakon vojnog umirovljenja. Kao magistar ekonomskih znanosti

Zagrebu može pomoći u podizanju kvalitete kulture sigurnosti zahvaljujući dugogodišnjem

upravljačkom iskustvu složenim sustavima.

Sandra Švaljek obišla je i sajam u Sesvetama, koji se tradicionalno održava svaki četvrtak.

Sandri Švaljek pridružile su se članice njezina stručnog tima – urbanistica i arhitektica Tea Horvat te doktorica ekonomskih znanosti Marijana Sumpor. Kroz sajmišni prostor proveli su ih domaćini – Miroslav Polovanec, zastupnik u Skupštini Grada Zagreba te Boris Matoic, nositelj liste za Sesvete nezavisne kandidatkinje za gradonačelnicu Zagreba Sandre Švaljek.

Posjećenost je velika; od tri do četiri tisuće ljudi četvrtkom obiđe sajam. Prodaje se sve – „od igle do lokomotive“. Otvoren je 1954. kao stočni sajam, no danas se ondje najmanje prodaje živad.

„Sajam se pretvorio u okupljanje Sesvećana i njihovih gostiju četvrtkom pa i u loše uređenim ugostiteljskim objektima bez sanitarnih čvorova. Sandru Švaljek ugostili smo kako bi je upoznali s problemima za koje sadašnja zagrebačka uprava nema sluha“, rekao je Miroslav Polovanec. Dodao je da za sajmište postoje razne ideje i prijedlozi.

„Trebalo bi asfaltirati velik dio površine sajmišta jer kad pada kiša sve pliva u blatu. Trebalo bi provesti struju, ali i omogućiti da barem još jedan dan u tjednu bude sajmišni dan. Već sad bi se mogao održavati sajam automobila i rabljenih poljoprivrednih strojeva jer interesa ima – u Sesvetama ima puno poljoprivrednih površina, ali i Obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava. Korist bi imale i Tržnice Grada Zagreba koje bi od najma i ležarina mogle zarađivati puno više“, rekao je Miroslav Polovanec.