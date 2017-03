Tjedan dana nakon sjednice Gradske skupštine – sjednica Gradske skupštine. Od važnijih tema ove, jedne od posljednjih u ovom sazivu, izdvojiti treba rast naknada u vijećima gradskih četvrti i mjesnih odbora, što predlaže gradonačelnik Milan Bandić, i što će mu, prema svemu sudeći, HDZ podržati.

Aktualni sat tradicionalno prije izbora ne odviše zanimljiv. Pitanja su postavljali uglavnom SDP-ovci, a najžešću raspravu izazvalo je pitanje Dominika Etlingera koji je Bandiću spočitao da u 16 godina vladavine Zagrebom nije napravio (gotovo) ništa sa Maksimirksim stadionom, kojega je nazvao ruglom, iako je u njega uloženo 800 milijuna kuna.

Bandić je priznao da je po pitanju stadiona i danas nemoćan, da mu je to “vrući kesten u ruci, koji neprestano premješta iz jedne u drugu ruku”, no podsjetio je SDP-ovca i da je 10 od 16 godina koliko se nalazi na čelu Zagreba bio član te stranke te da je tako to i SDP-ova krivica.

Rekao je i da je u stadion uloženo 780 milijuna kuna, a ne 800 te da su “oni prije njega” uložili 570 milijuna dok je za njegove vladavine metropolom uloženo samo 200 milijuna.

Rasprava Bandić-Etlinger završila je smiješno. Bandić je, naime, SDP-ovca “optužio” da mu namiguje s govornice pa rekao: “Simpatično je ovo, počeo mi je namigivati kao da mu se sviđam. Ja sam moderan, ali toliko baš nisam” – rekao je Bandić.

Škole u Križanićevoj

SDP-ovog Tina Pažura zanimalo je gdje je zapelo s uređenjem škola u Križanićevoj. Tvrdi da su u lošem stanju, da su prozori u raspadu te da je pitanje dana kad će jedan pasti na nečiju glavu. Dobacio je gradonačelniku pritom i da, kad već uvodi uniforme u škole, razmisli i o uvođenju kaciga.

Bandić mu je odgovorio da su 4/5 radova gotove, da je još malo ostalo i da Grad ima pripremljenih 2 milijuna kuna za njihov dovršetak.

No za loše stanje drvenarije u školama optužio je ravnatelje odnosno domare jer, smatra, da se drvenariju održavalo, danas ne bi bila u tako lošem stanju.