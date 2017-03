Do lokalnih izbora ostalo je još nešto manje od dva mjeseca. U Zagrebu se sve više-manje zna, osim tko će predstavljati SDP u toj utrci – hoće li to biti netko od zagrebačkih članova te stranke, HNS-ova kandidatkinja Anka Mrak Taritaš ili netko treći. Još nije odlučeno pa nas je zanimalo hoće li na odluku utjecati i potencijalna afera vezana uz HNS-ovu kandidatkinju koja je, dok je još bila ministrica graditeljstva u Vladi Zorana Milanovića, kvadrat prilikom obnove kuća u Gunji i ostalim naseljima uništenima poplavom, plaćala visokih 1700 eura.

– Nisam upoznata s detaljima slučaja. Tim za pregovore SDP-a sigurno razmatra sve relevantne činjenice, sve opcije su i dalje otvorene, a krajnja odluka je na vodstvu Gradske organizacije SDP-a. Odluka mora biti u interesu Grada i građana – kratka je bila SDP-ova zastupnica u Gradskoj skupštini Silva Žele.

Nešto više rekao nam je drugi skupštinski SDP-ovac Tin Pažur.

– Nisam te struke i ne razumijem se u cijene građenja pa ne mogu adekvatno suditi o ovom pitanju. No iz svega što sam vidio, čini mi se da je veća cijena možda uzrokovana brzinom sanacije i izgradnje, kojom su i sami stanovnici Gunje bili dosta zadovoljni. No mislim da to ne može biti stvar koja se veže uz aktualne pregovore SDP-a i HNS-a, te da ipak nije adekvatna tema za predstojeću kampanju za lokalne izbore u Zagrebu – rekao je Tin Pažur te dodao da ne bi čudilo da su građevinske tvrtke koje su se javile na natječaj, odlučile malo zaraditi.

– Viđao sam slične primjere u inozemstvu. Na žalost, u kapitalizmu biznis katastrofe shvaća kao priliku za veći profit – dodao je Pažur.

No ipak, nada se Pažur da će se priča sa skupim kvadratima u Gunji ipak rasplesti do kraja, ma tko stajao iza nje.

– Nemam ništa protiv da se ta priča u potpunosti ispita, dapače. Ja bi čak i javno objavio imena tih tvrtki ukoliko se ustanovi da je ovako išla priča. Pa neka se zna tko je dizao lovu na patnji drugih – zaključio je Pažur.

Osim Silve Žele i Tina Pažura, razgovarali smo s još nekoliko članova SDP-a no oni nisu željeli da im se objavljuju imena. Shodno tome, i stav o potencijalnoj aferi u kojoj bi glavna akterica mogla biti osoba koju će njihova stranka možda podržati na izborima za glavni grad, puno im je čvršći.

– To je sve vrlo loše. Pa kako ćemo na Bandićev kriminal s ovakvim repovima?! Do sada smo neopterećeni aferama stiskali Bandića za svaku krivu odluku i sumnjiv posao, a sada bi nam Anka mogla vezati ruke – rekao je za Dalje SDP-ovac dobro upoznat sa cijelom situacijom u stranci i s pregovorima za Zagreb te dodao da se boji da je ovo tek početak, da će o Anki Mrak Taritaš još puno toga izaći.

S istim informacijama raspolaže i portal Dalje. Cijele kutije inkriminirajuće dokumentacije, naime, uskoro bi moglo ugledati svijetlo dana, a na većini, navodno, stoji upravo potpis Anke Mrak Taritaš.

Zbog svega toga, govore nam izvori iz SDP-a, sve su glasniji oni koji bi, ako već neće imati vlastitog kandidata u Zagrebu, radije podržali Sandru Švaljek. Boje se, kažu nam, da će ih HNS-ova kandidatkinja sve od reda povući na dno.

Anka Mrak Taritaš, pak, pokušala se opravdati na svom službenom Facebook zidu pa je napala glasnika, Velimira Bujanca koji je u ponedjeljak u “Bujici” objavio sporne ugovore u kojima jasno piše da je kvadrat kuće u Gunji koštao gotovo nevjerojatnih 1700 eura, koliko je u to vrijeme došao kvadrat stana u centru Zagreba.

– Obzirom su me i razni glasnogovornici krajnje desnice počeli prepoznavati kao prvo lice promjene u Gradu Zagrebu, u kojem se nakon 04.06.2017.g. više neće moći održavati crnokošuljaški marševi, odlučili su tako ocrniti i jedan od najvažnijih projekata mojeg mandata, a to je obnova županjske Posavine. Ovim putem želim reći da sam iznimno ponosna na sve što sam učinila za naše sugrađane na poplavljenim područjima, kao i svi naši građani koji su u toj nesreći pokazali solidarnost i veliko srce. Vezano za sam projekt obnove želim naglasiti kako je cijeli proces bio javan, otvoren i transparentan. Redovito su se održavale koordinacije i o svemu obavještavana javnost. Nadljudskim naporima obnovljene su škole kako bi djeca mogla redovito započeti novu školsku godinu, zatim sve zgrade javne namjene, a glavnina zgrada stambene namjene obnovljena je i dovršena do 15. kolovoza 2015. Za odabir izvođača proveden je postupak javne nabave. Svi koji su zadovoljili elemente natječaja dobili su posao. Od 22 prijavljena poduzeća 19 je radilo, a 3 nisu bila spremna raditi budući nisu imali ni sredstva ni radnike.Što se tiče cijene radova odbačena je najviša i najniža te odabrana srednja cijena po kojoj su radile sve građevinske tvrtke. Obnova zgrada je omogućila da se većina obitelji vrate na svoju djedovinu i nitko se zbog poplave nije odselio iz županjske Posavine – stoji u objavi Anke Mrak Taritaš.

No u dugačkoj objavi nije pojasnila zašto tolika cijena ni zašto je bitno tko je informaciju objavio. Jer gotovo dvije godine prije Velimira Bujanca, o skupim kvadratima u Gunji pisao je i novinar 24 sata, inače rođeni Gunjanin, Ivan Pandžić.