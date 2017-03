I dok se predizborno neki kandidati koriste zapošljavanjem agencijskih radnika u Holdingu, poput aktualnog gradonačelnika koji to koristi kao promidžbu samoga sebe, ili MOST-ovog Marka Sladoljeva koji to koristi ne bi li Bandiću predbacio kupovanje glasova, sindikalist Darko Kleinberger kaže – konačno. Konačno su ljudi dobili pravi posao, i konačno je Holding dobio prijeko potrebne radnike. Osim toga, dodaje Kleinberger, na ovaj način još jednom smo vidjeli i tko je stvarni šef Holdinga.

Vijest o zapošljavanju 670 radnika u Holdingu koji godinama rade preko raznih agencija za zapošljavanje, brzo se proširila metropolom. Dok se aktualni gradonačelnik busa o prsa tom viješću, njegovi izborni protukandidati prigovaraju mu da na taj način samo kupuje glasove. No istina je nešto drugačija, smatra Darko Kleinberger, tvrdeći kako se radi o ljudima s kojima se godina lopta, koji imaju puno manje prava od zaposlenika gradske mega-tvrtke, a radi se o ljudima koji tvrtki najviše trebaju. Dodaje i kako sindikati godinama pokušavaju agencijske radnike “dovesti” u Holding, bezuspješno, tako da ovaj potez, bio on predizboran ili ne, pozdravljaju.

– To su vam sve radnici koji u Holdingu rade već dugi niz godina. Malo su ih premještali iz agencije u agenciju, pa malo na određeno pa malo natrag u agencije, samo da bi se zaobišle neke stavke zakona. S obzirom da su agencije za povremeno i privremeno zapošljavanje, a mi nemamo takvih poslova, barem ne ono što oni rade – to su sve poslovi trajnog karaktera, i mi smo već dva puta išli preko naših središnjica urgirati kod Bandića koji je prije godinu i pol u Čistoći zaposlio 180 ljudi. Sad smo ponovno napravili pritisak i sad su oni to prihvatili, iako znaju da sindikati na tome inzistiraju jer to su ljudi koji nama trebaju. To su poslovi na kojima morate imati određenu odgovornost – tvrdi Kleinberger.

Zapošljavanje agencijskih radnika u Holdingu bitno je i za njih same, pojašnjava Kleinberger, jer konačno će moći ostvariti sva ona prava koja im pripadaju kao pravim zaposlenicima. Imat će, dakle, pravo na regres, božićnicu, prijevoz i sl. Osim toga, kao agencijski radnici, nisu u banci mogli podizati ni kredite, a sada će i to moći.

Na koncu, dodaje, Holding njihovim zapošljavanjem financijski neće puno izgubiti jer su agencijski radnici uzimani zbog tobožnjih ušteda, a nisu bili ništa jeftiniji od radnika zaposlenih u Holdingu. Jest da nisu primali spomenute božićnice, regrese i sl., ali se agencijama plaćala provizija za njihove usluge pa se, kaže Kleinberger, na koncu došlo više-manje na istu cifru.

Kaže Kleinberger i kako bi bilo bolje menadžment uzimati preko agencija, a prijeko potrebne radnike zapošljavati direktno u Holding.

– Radnici nam trebaju, a šefova imamo i previše. Kada bismo njih zapošljavali preko agencija, lakše bi ih bilo smijeniti ako se ne pokažu dobrima i uspješnima. Pa znate i sami kako je takve teško smijeniti. Najčešće bivaju smjenjeni s pozicije, ali ostanu raditi u Holdingu, i to za istu plaću – zaključuje sindikalist.