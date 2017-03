Udruga Svjetski savez mladih Hrvatska (SSMH) i ove je godine pokrenula kampanju povodom Svjetskog dana posvećenog osobama sa sindromom Down, koji se obilježava 21. ožujka.

Kampanja na Facebook stranici Svjetski savez mladih Hrvatska počela je 6. ožujka, a završava 21. ožujka 2017. Cilj online kampanje je podizanja svijesti o pravima i dostojanstvu osoba sa sindromom Down i njihovoj ulozi u društvu.

Pridružite se kampanji kroz sljedeće korake:

1. Obucite različite čarape.

2. Slikajte ili snimite čarape i objavite ih na svom profilu na društvenim mrežama.

3. U opisu objave ili videu koji snimate objasnite o čemu se radi, odnosno navedite kako time obilježavamo Svjetski dan sindroma Down te pružamo podršku osobama sa sindromom Down.

4. Izazovite najmanje 3 osobe da učine isto, bio to netko iz vaše obitelji, prijatelji ili netko poznat koga pratite na društvenim mrežama.

5. Koristite #SocksBattle4DS i označite @WorldYouthAllianceHrvatska, @WYAEurope i @FondLejeuneEN.

Ovim putem pozivamo sve članove našega društva da malom gestom izazovu ne samo svoje pratitelje na društvenim mrežama, već i same sebe, kako bi postali svjesniji da ljudsko dostojanstvo nije samo individualna privilegija koja se veže uz nečije sposobnosti, već neotuđivo ljudsko pravo koje pripada svakom članu društva u kojem živimo. Ne želimo živjeti u društvu koje stupanj slabije funkcionalnosti koristi da bi diskriminiralo one ranjivije. Sudjelujte u #SocksBattle4DS i recite NE povredi ljudskog dostojanstva.

Svjetski savez mladih Hrvatska podružnica je World Youth Alliancea, međunarodne organizacije koja broji preko milijun mladih iz cijelog svijeta, a djeluje s ciljem promicanja neotuđivog dostojanstva ljudske osobe i kulture života.