Iako su mu zagrebački SDP-ovci cijelu njegovu karijeru čuvali leđa, Davor Bernardić je na svom prvom političkom iskušenju zabio nož u njihova.

U pregovorima s Ankom Mrak Taritaš pristao je HNS-u dati sve što su od njega tražili na račun svojih stranačkih zagrebačkih kolega. Od prvih 23 mjesta na listama, HNS će dobiti osam. A to je vrlo optimistična i pomalo nerealna procjena mandata na koje računa koalicija HNS-a i SDP-a na ovim lokalnim izborima u Zagrebu.

Ista ta koalicija, samo sa SDP-om i njihovim kandidatom za gradonačelnika u prvom planu, na prošlim lokalnim izborima osvojila je 17 mandata.

Prema dogovoru kojeg je SDP postigao s HNS-om, na tih prvih 17 mjesta čak pet ide HNS-u. Na prošlim izborima su imali dva. Po kojim procjenama ta ista koalicija očekuje kako će na ovim izborima proći bolje, to je jasno valjda samo Bernardiću.

Pitanje je samo kako će u to uvjeriti svoje zagrebačke SDP-ovce, osobito one koje bi i trebali odraditi cijelu ovu kampanju. Na listama za vijeća gradskih četvrti i mjesne odbore, Bernardić je bio još darežljiviji prema HNSu. Prije četiri godine s HNSom su imali samo zajedničku listu na skupštinu, dok su ove liste bile odvojene.

I HNS je doživio potop. Sada u zagrebačkom HNS-u mogu već otvarati šampanjac jer će imati desetorostruko više ljudi i po vijećima gradskih četvrti i mjesnim odborima nego što sada imaju. Osigurat će im to dogovor sa SDP-om.

Jedan zagrebački SDP-ovac nam se požalio kako mu na pregovorima kolega HNS-a nije znao čak ni nabrojati koje ljudi oni nude za zajedničke liste po njegovim četvrtima.

– Kada sam ga pitao koja su to tri imena koja će biti na listi za našu četvrt, on mi je odgovorio ja, moj potpredsjednik i tajnik. Kada sam ga pitao za imena potpredsjednika i tajnika, on ih se uopće nije mogao sjetiti. Toliko o njihovoj organizaciji na mom terenu. Tada sam ga pitao imaju li oni uopće dovoljno članova za popuniti liste za mjesne odbore, a on mi je odgovorio kako imaju prijatelje i susjede – rekao nam je jedan gradski zastupnik SDP-a i čelnik jedne njihove mjesne organizacije.

Ta njegova priča pokazuje koliko su zagrebački SDP-ovci bili frustrirani tijekom pregovora s HNS-om. Jer, ma koliko god Anka Mrak Taritaš govorila kako je neovisna, pregovori o ovoj koaliciji su se vodili između SDP-a i HNS-a na svim razinama.

Razlika je bila jedina u tome što je Mrak Taritaš govorila svojima da ne odstupaju i ne popuštaju, dok je Bernardić tražio od svojih da rade koliko god koraka unatrag treba. Samo kako bi on potpisao sporazum s Ankom.

Ne bi li se onako visok uspio dovoljno čučnuti da se sakrije iza njenih širokih leđa. Nju će okriviti za poraz ako do poraza dođe, a izvirit će i isturiti sebe u izbornoj noći jedino u slučaju pobjede.

Davor Bernardić je u velikim problemima otkako je preuzeo nacionalni SDP. Popularnost im pada, a on svakom novom izjavom najveće zgražanje i strah izaziva u svojoj stranci. SDP-ovci diljem Hrvatske boje se svakog njegovog novog nastupa.

Pa se Bernardić uplašio u stolicu u koju je tek zasjeo. A najviše se boji rezultata lokalnih izbora. Na kojima on ne traži pobjednike nego krivce. Ne traži ljude koji mogu odnijeti pobjedu u svojim sredinama, nego ljude koje će okriviti za loš rezultat. I tako spasiti sebe na čelu stranke.

Još ako ti krivci nisu članovi SDP-a, misli si Bernardić, njemu će biti lakše preživjeti. Pa je zato i spreman podržati istovremeno kao svoje i kandidate HNS-a i Mosta.

Sporazumom kojeg je dogovorio s Ankom Mrak Taritaš Davor Bernardić će mnoge zagrebačke SDP-ovce izbaciti iz Gradske skupštine, vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora. Svima onima koji su se godinama žrtvovali radi njega u sukobima s Iblerom i Zoranom Milanovićem, Bernardić je prvo okrenuo leđa. Kako bi zadovoljio i namirio u SDP-u one koji mi nisu nikada bili skloni i koji su uvijek otvoreno radili protiv njega.

Kako će se tek osjećati njegovi najodaniji stranački suradnici kada na izbornim listama ispred sebe vide ne samo HNS-ovce nego i Miranda Mrsića, Gordana Marasa i Bojana Glavaševića?

HNS na ovim izborima više nema što izgubiti. I u slučaju poraza, njihova organizacija će u Zagrebu imati više mjesta i utjecaja nego ikada.

A SDP nikada manje. To je već sada sigurna oklada. Čak i ako Anka Mrak Taritaš pobijedi. Davor Bernardić to objašnjava brigom za Zagrepčane. Kako je zbog njih napravio korak, dva unatrag. Ako se za građane grada bude brinuo kao što se pobrinuo za svoje strančke kolege, jadni onda ti građani. A nakon što se sporazum i formalno potvrdi, Anka Mrak Taritaš će vjerojatno diskretno svom glavnog partnera zamoliti neka joj se iz kampanje skloni.

Ne bi li joj svojim pojavljivanjem odmagao kao što Darinko Kosor odmaže Sandri Švaljek. Još jednom hrabrom muškarcu koji se skriva iza ženskih leđa. A što je Darinko Kosor napravio od HSLS-a, mogao bi i Davor Bernardić od SDP-a.

Samo kako bi on ostao predsjednik stranke. Sa sve manje utjecaja i članova.