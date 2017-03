Privremena regulacija prometa 1. gardijske brigade Tigrovi

Zbog uređenja kolnika, ulica 1. gardijske brigade Tigrovi na dijelu od Velikogoričke ulice do ulice B. i. N. Bionde od srijede 08. 03. 2017. godine od 08,00 sati do utorka 14. 03. 2017. godine do 05,00 sati, bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

– Velikogorička – Lekenička – Fra. Krste Frankopana – 1. gardijske brigade Tigrovi i obratno

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji, a moguće su poteškoće u prometu.