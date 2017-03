Nezavisna kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Sandra Švaljek družila se u subotu ujutro s građanima na zagrebačkoj špici, točnije, na Cvjetnom trgu. Slušala je njihove probleme, ali i savjete jer, kaže, ponekad upravo građani imaju najbolja rješenja, a spremno je odgovarala i na novinarska pitanja.

Sandra Švaljek komentirala je i napise da bi dio SDP-ovaca, ukoliko se ta stranka odluči na predstojećim lokalnim izborima u svibnju podržati HNS-ovu kandidatkinju Anku Mrak Taritaš, mogao podržati nju.

– Dogodilo se ono što sami rekla. Sigurno kada bi SDP formalno podržao Anku Mrak Taritaš, dio njihovih tradicionalnih glasača bi se priklonio meni, glasao za mene. To je naprosto tako, to pokazuju i ankete i ne trebamo biti previše upućeni u situaciju da znamo da bi se to dogodilo – rekla je Sandra Švaljek.

Švaljek vjeruje da će se isto dogoditi i s dijelom HDZ-ovih birača, osobito sada, kada se u njenom timu našao ratni zapovjednik Tigrova Jozo Miličević, koji je zajedno s drugim njenim članovima tima bio na Cvjetnom trgu. Vjeruje i da će ući u drugi krug s Milanom Bandićem jer joj nekoliko anketa uz aktualnog gradonačelnika daju najviše izgleda za pobjedu.

Na pitanje novinara, komentirala je i novu lokaciju za crkvu na Savici. Podsjetimo, dugo su se građani borili ne bi li pomaknuli crkvu iz parka na neku drugu lokaciju. Dosad su nailazili na zid, no odjednom, nepuna tri mjeseca uoči izbora, gradonačelnik Bandić našao je novu lokaciju.

– Smiješna je već pomalo ta situacija jer vidimo da se radi o lutanju. Sada se pred izbore traži neko drugo rješenje, no znamo da cijela ta priča sa crkvom nije dobro odrađena. Gradonačelnik se nije konzultirao s građanima, a oni su ti koje se treba pitati što žele u svojem okruženju. Kao što znamo, oni nemaju ništa protiv crkve, ali žele i tu javnu površinu i tu je gradonačelnik pogriješio, trebao je procijeniti situaciju – rekla je Sandra Švaljek.

Na koncu, govorila je i o Zagrebačkom holdingu, s obzirom da je Anka Mrak Taritaš u petak predstavila svoj plan njegova restrukturiranja.

– O Holdingu sam već imala prilike govoriti, ali i to demonstrirati. Podsjećam, ja sam provela javni natječaj za profesionalnu upravu Holdinga. To je nešto što najprije treba Zagrepčanima, dakle, depolitizacija Zagrebačkog holdinga, jedno profesionalno upravljanje da bi to veliko trgovačko društvo građanima moglo ponuditi kvalitetnu uslugu uz primjerenu cijenu – zaključila je Švaljek.

Komentirajući Bandićevo kadroviranje u Holdingu, odnosno, gradonačelnikovu želju da se tamo zaposli Svetimira Marića, brata ministra Gorana Marića, Švaljek je samo kratko rekla da bi si Bandić trebao otvoriti vlastito poduzeće pa neka onda tamo tako zapošljava.