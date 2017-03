Nezavisna kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Sandra Švaljek komentirala je anketu agencije Ipsos objavljenu na Novoj, a prema kojoj je trenutni treća u prvom krugu, dok u drugom pobjeđuje i Milana Bandića i Anku Mrak Taritaš.

– Ova anketa je pokazala da sam ja jedina istinska alternativa Milanu Bandiću i jedina koja ga može pobijediti i donijeti stvarne promjene Gradu Zagrebu. Kao nezavisni kandidat, mogu mogu okupiti građane sa svih strana političkog spektra, bez obzira na njihovu ideologiju i ideološko opredjeljenje, i to mi daje snagu – kategorična je bila Švaljek.

Osvrnula se Sandra Švaljek i na pregovore HNS-a i SDP-a odnosno činjenicu da će Anka Mrak Taritaš biti i kandidatkinja SDP-a. Radi se o podjeli plijena i podjeli fotelja, rekla je Švaljek, dodavši da to ne bi trebalo tako izgledati, da je Zagreb grad sa puno problema, no kako su se svi oni zagubili u toj podjeli plijena.

– Građani su u cijeloj toj priči pali u drugi plan, a u prvi je došao plijen, taj veliki zagrebački Proračun. A to vrijeđa Zagrepčane i šalje im poruku o tome kakva je njihova uloga u tome – kritična je bila Švaljek prema SDP-u i HNS-u te odbacila mogućnost suradnje s Bandićem u Skupštini, no to isto nije rekla za moguću skupštinsku suradnju sa SDP-om i HNS-om, iako je bila upitana.

Oplela je i po HDZ-u rekavši da s tri kandidata (Dragom Prgometom, Brunom Esih i Milanom Bandićem) na ruku idu upravo Bandiću.