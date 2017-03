Na sjednici Gradske skupštine u utorak naći će se i izmjena Statuta Grada Zagreba, po mnogima sporna. Gradonačelnik Bandić, i od toga ne odustaje, predlaže da od idućeg saziva u Skupštini bude zajamčeno i šest mjesta za pripadnike nacionalnih manjina, tri za srpsku, dva za bošnjačku i jedno za albansku nacionalnu manjinu, slično kao i u Hrvatskom saboru. No teško da će mu ta odluka proći jer, ako ništa drugo, uspio je Bandić ujediniti i ljevicu i desnicu, i svi mu zajedno poručuju da će glasati protiv tog njegovog prijedloga.

No Bandić ostaje pri njemu. Smatra da je taj njegov prijedlog “civilizacijski doseg”, a ne kupovanje glasova manjina, za što ga optužuju oporbeni zastupnici, protukandidati na izborima pa i dojučerašnji partneri iz HDZ-a.

– Tko me imalo pozna zna da ja ne kupujem glasove, jer ja sam gradonačelnik svih Zagrepčana već 17 godina i ne dijelim ljude. Ako bude konsenzusa i ljudi budu to htjeli, mi ćemo to napraviti, a ako ne, onda se neće napraviti, ja ću biti malo tužan, ali neću se ubiti zbog toga – rekao je Milan Bandić na konferenciji za novinare koju tradicionalno održava dan uoči sjednice Gradske skupštine.

Za utorak prije sjednice najavljen je i prosvjed Građanske inicijative “I mene se pita”, koja se protivi ovom Bandićevom prijedlogu.

– Iako srpska, bošnjačka i albanska etnička zajednica u Zagrebu čine manje od 4 posto stanovništva, najnoviji prijedlog gradonačelnika omogućit će im 6 mjesta u Skupštini. To je, smatramo, nepošteni politički potez koji ima isključivo svrhu političko iskorištavanje manjinskih etničkih zajednica u Zagrebu, a sve u svrhu održavanja većine u Skupštini – stoji, između ostalog, u pozivu Građanske inicijative “I mene se pita”.

O manjinama u Skupštini govorio je i predsjednik zagrebačkog HDZ-a, predsjednik Skupštine, i čini se, ne više tako bliski partner zagrebačkom gradonačelniku, Andrija Mikulić. Kao i drugi, prozvao je taj Bandićev potez populističkim i predizbornim.

– To je grubo iskorištavanje nacionalnih manjina kao poluge za dodatne glasove i držimo da je to loša poruka prema nacionalnim manjinama u Zagrebu od strane predlagatelja statutarnih promjena. Vidi se da zagrebački gradonačelnik ne štedi nikoga – rekao je Mikulić te dodao da HDZ neće podržati ni jednu takvu predizbornu manipulaciju i neće sudjelovati u trgovini mjestima u Gradskoj skupštini na račun potencijalnih glasova.

Sličnog su stava i ostali gradski političari, bez obzira na boje. SDP-ovci, primjerice, smatraju da će se na taj način samo produbiti jaz između većinskog hrvatskog naroda i manjina dok je nezavisna zastupnica i kandidatkinja za gradonačelnicu Sandra Švaljek ranije već izjavila da se izborom u manjinskoj kvoti pripadnici nacionalnih manjina izdvajaju i stigmatiziraju.

Josip Nalis dobiti će mjesto u novoj gradskoj ustanovi?!

Na sjednici u utorak naći će se i odluka o pripajanju Koncertne direkcije Zagreb Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Gradonačelnik Bandić tvrdi da u toj odluci nema ništa sporno, dapače, da će se njome racionalizirati troškovi te dvije ustanove koje se ionako nalaze pod istim krovom i zajedno rade te dodaje da se radi o staroj odluci, od prije dvije godine. Dodaje i da se prijašnji ravnatelj Lisinskog tome protivio, a da sada nema takvih zapreka pa će tu staru ideju konačno provesti u djelo.

No na pitanje zašto se u to ide sada, nakon što je dva puta bezuspješno na čelo Koncertne direkcije pokušao postaviti Josipa Nalisa, nije odgovorio.

Dosadašnji ravnatelj Koncertne direkcije Zagreb, o čemu smo već pisali, nije ponovno izabran na to mjesto. Već dva puta skupštinski su zastupnici odbili njegovo reimenovanje, i to zbog afere Bundekfest teške gotovo 6,5 milijuna kuna u kojoj je Nalis jedan od osumnjičenika.

Pisali smo i kako je Nalis, navodno, uvjetovao povlačenje iskaza datog Uskoku u kojem tereti Bandiću bliske ljude mjestom ravnatelja Koncertne direkcije. Kako njegovo reimenovanje nije uspjelo, ide se u pripajanje Direkcije Lisinskom i postavljanje Nalisa na neko važno mjesto u toj novoj ustanovi, a to je gradonačelnik, htio-ne htio, danas i potvrdio.

– Najmanji je problem kadroviranja. Gospodin Nalis svoj posao radi korektno i kvalitetno, radit će ga i dalje u sklopu zajedničke institucije, nema razloga da ga ne radi. On je do sada pošteno i odgovorno radio svoj posao i nema razloga da to ne nastavi. Samo će se to drugačije zvati. Neće biti ravnatelj Koncertne direkcije nego će biti kućica ona – pomoćnik za ili kako će se već sistematizirati to upravljanje – rekao je gradonačelnik Milan Bandić.

U svakom slučaju, u utorak nas očekuje burna sjednica. Sve će početi spomenutim prosvjedom ispred Starogradske vijećnice, a nastaviti se aktualnim satom i dnevnim redom punim zanimljivih prijedloga. Tu je, ne zaboravimo, još i prijedlog sufinanciranja obnove gradskih pročelja, koji je Bandić povukao s posljednje sjednice nakon što je uvidio da mu neće proći, doradio ga, i uputio na ovu.