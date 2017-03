Razgovarali smo s Tomislavom Tomaševićem iz Inicijative “Zagreb je NAŠ!” Koji su im planovi za skorašnje lokalne izbore, što misli o trenutnim kandidatima i kada će izaći sa svojim kandidatom (ili kandidatkinjom) za gradonačelnika…

Kako idu pripreme za izbore?

Pripreme za izbore idu dobro. Prošli utorak izašli smo ispred Gradske skupštine s proglasom i glavnim programskim načelima uz podršku 400 članova i simpatizera. Uskoro izlazimo s programom koji će građani moći komentirati te kreće kampanja po kvartovima.

Koliku podrsku očekujete i na koje slojeve gradana računate?

U najmanju ruku očekujemo ulazak u Gradsku skupštinu. Računamo na građane nezadovoljne ovakvim upravljanjem gradom, a posebice razočarane birače SDP-a koje je SDP izdao svojom politikom u gradu i na nacionalnoj razini.

Kandidat za gradinačelnika, kada i tko?

Ime našeg kandidata odnosno kandidatkinje za gradonačelnika/cu ćemo objaviti krajem tjedna.

Na koje sve razine idete na izbore u gradu?

Idemo na sve 4 razine vlasti. Osim spomenute liste za gradonačelnika i Gradsku skupštinu imat ćemo zajedno s partnerskim strankama kandidacijske liste i za vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora. Upravo je potonja razina vlasti ona koja je najbliža građanima u kvartovima i želimo da više ovlasti u raspolaganju proračunom i prostornom planiranju ide na tu razinu.

Komentar na anketu RTL-a prema kojoj u drugi krug idu Mrak Taritaš i Bandić?

To je donekle očekivano, no daleko je još do izbora. O aktualnom gradonačelniku mislim sve najgore, no ne mislim niti da Mrak Taritaš predstavlja zaokret u upravljanju gradom koji je potreban.

Ostali kandidati, što o njima mislite?

Kandidate desnice ne želim niti komentirati jer ne dijelim njihov svjetonazor. Najjači kandidat tzv. ljevice je Mrak Taritaš koja vodi kampanju kao da je nezavisna kandidatkinja, a ljudi zaboravljaju da je predsjednica gradskog HNS-a koji je naslonjen na građevinske lobije. Iza Švaljek je HSLS, a ne mogu joj ni oprostiti što je nakon Varšavske i svih Bandićevih afera išla s njim na izbore te mu nakon tih izbora bila desna ruka. U biti gotovo svi kandidati pripadaju strankama poput SDP-a, HNS-a, HSLS-a i HDZ-a koje su u posljednjih 16 godina bili s Bandićem i održavale na vlasti. Te stranke su najodgovornije za trenutno stanje u gradu.