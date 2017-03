Novija ideja Milana Bandića, koja baš i nije naišla na odobravanje šire javnosti – školske uniforme, pokazuje se sve gorom idejom. Iako je gradonačelnik govorio da se uniforme neće prisilno uvoditi već će one biti uvedene samo školama koje na njih pristanu, u dogovoru s roditeljima i učenicima, ispada da to neće ovisiti o samim školama već o razredima unutar jedne škole. To znači da će u jednoj školi biti razreda koji će uniforme imati kao i onih koji neće.

Razgovarali smo s nekoliko učitelja jedne zagrebačke osnovne škole koji su time zgroženi. Smatraju da se na taj način djecu koja će uniforme imati izlaže ruglu onih koji ih neće imati.

– Pa valjda znate kakva su djeca u toj dobi. Ne treba im puno da nekoga zadirkuju. Uvijek su na meti pretila djeca, djeca s naočalama i slično. Zamislite samo situaciju kada će neki prvi razred imati uniforme, a recimo treći neće. Pa kad ovi „veliki“ iz trećeg krenu sa zadirkivanjem ovih malih iz prvog s uniformama, ne želim to ni zamišljati. Takva podjela na unifomirane i neuniformirane unutar jedne škole samo će izazvati sukobe, rivalstvo i nepotrebne probleme – smatra bijesna učiteljica koja je željela ostati anonimna.

Njena kolegica, koja je također molila anonimnost, ide dalje pa se pita čemu uopče uvođenje uniformi, koje su trebale biti nekakav simbol škola, simbol pripadnosti određenoj školi, kada ih pola učenika uopće neće nositi.

– Ja to stvarno ne razumijem. U našoj školi dio učenika uniforme ne želi, a dio želi. Na kraju ćemo, kako stvari stoje, biti pola-pola. Čemu onda uopće njihovo uvođenje i čemu Bandićeve priče o nekakvim simbolima, oznakama škola, bojama, grbovima, kada nam pola učenika uniforme neće nositi. Pa to su obične gluposti i bacanje novca – rekla nam je bijesna učiteljica te dodala kako im u školi nedostaje najosnovnijih stvari, poput računala, a sad će se deseci tisuća kuna davati za nešto što nikome ne treba.

– Velikih razlika između djece danas ni nema. Nekada se vidjelo kada je neko djete iz bogatije, a neko iz siromašnije obitelji. Danas takvih velikih razlika nema. Kvalitetne i lijepe odjeće ima za kupiti i za niže cijene, akcije i sniženja svakodnevna su pojava. Jedina razlika zna biti da bogatiji klinac ima tri para Nike tenisica, a siromašniji samo jedan par – zaključuje naša druga sugovornica.

“Treba smanjiti socijalne razlike, a ne ih prikrivati”

Razgovarali smo i s nekoliko gradskih zastupnika kojima se također ovakva Bandićeva politika s uniformama nikako ne sviđa. Same uniforme, kažu, još i mogu proći, no samo ukoliko bi se one uvodile u cijelu školu koja na njih pristane, a ne u 10, 50 ili 70 posto pojedine škole.

– Smatramo da u školama i vrtićima postoje prioriteti u koje je bilo hitnije i važnije uložiti. Same uniforme neće smanjiti socijalne razlike jer ih djeca, ako ih tako odgajamo, mogu pokazati i drugim statusnim simbolima. Treba smanjivati socijalne razlike, a ne ih prikrivati. Nadalje, navedeni cilj uvođenja uniformi – osjećaj pripadnosti školikao zajednici izgubio se ovakvom provedbom i dosta je realna mogućnost da će djeca koja nose uniforme biti izložena izrugivanju. Osobito su ogorčeni roditelji koji su bili protiv uniformi, ali će ih djeca morati nositi. Ne vidim smisao ovog poteza, ali se više ničemu ne čudim od ove Gradske uprave – kategorična je bila SDP-ova skupštinska zastupnica Silva Žele.

– Uvođenje školskih odora po principu razrednih odjeljenja je totalna glupost. Na što će sličiti da unutar jedne škole neki učenici hodaju u uniformama, a drugi u civilnoj odjeći?! To nema veze s načelom prepoznatljivosti škole. Većina učenika i roditelja je protiv ideje i to treba poštovati – rekao je HSLS-ov skupštinski zastupnik Alen Ostojić.

– Pa od samog je početka bilo jasno da je uvođenje uniformi u škole potpuni promašaj gradonačelnika Bandića i gradskog pročelnika Lovrića. Uniformiranost takve vrste kod nas je odraz nekog prošlog vremena, a ne potreba jednog modernog školstva kojem težimo. Ja bih sugerirao gradonačelniku da u potpunosti odustane od izrade uniformi i ta sredstva utroši puno pametnije i svrhovitije – recimo, za financiranje produženog boravka djece u školi i kvalitetniju prehranu – rekao je za Dalje HNS-ov zastupnik Tomislav Stojak.

Požalio nam se i jedan roditelj čije će dijete, htjelo-ne htjelo, školsku uniformu morati nositi obzirom da je većina učenika njegovog razreda na to pristala.

– Sin i kći mi idu u istu školu. On će dobiti uniformu, a ona neće jer njezin razred na njih nije pristao. No sin mi se požalio da će dobiti samo dvije majice pa me pitao da kako će u školu ići prljav. Što da mu kažem?! Rekao sam mu da ćemo morati češće prati majice, ali mu i napomenuo da pazi da ih ne prlja – rekao nam je otac dvoje djece kojemu se ideja uvođenja školskih uniformi sve manje sviđa.

Prema riječima gradonačelnika Milana Bandića, školske uniforme zaživjeti bi trebale već od jeseni dok će se ljetni praznici iskoristiti za njihovo šivanje dok će posao, naglasio je nekoliko puta, povjeriti URIHO-u. No tko zna, možda pod pritiskom javnosti od ideje i odustane. Ipak se bliže izbori, a znamo da je čak i za crkvu na Savici, na koncu, ipak našao novu lokaciju.