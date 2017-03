Izložba “Zemlja Ulro” bit će otvorena u u ponedjeljak 20. 03. 2017. godine u 20 sati u Galeriji Greta, Ilica 92, Zagreb.

“Zemlja Ulro” zajednički je projekt trojice umjetnika; Rimantasa Plungea koji djeluje u Kaunasu u Litvi, David Škerlja koji djeluje u Trstu i Josipa Zankija koji djeluje u Zagrebu. Projekt se zasniva na zajedničkom čitanju utopijskog prostora Zemlje Ulro. Koncept Zemlje Ulro nastao je unutar imaginarija Williama Blakea. Ulro, carstvo boga Urizena predstavlja mjesto živućih mrtvaca, idola i čudnovate iluzije.

Czesław Miłosz je u svojoj knjizi “Zemlja Ulro” taj imaginarni prostor prepoznao u stvarnim mjestima koja izlaze izvan nacionalnih i političkih narativa, i u kojima se prepliću utjecaji različitih kulturnih konteksta. Mitski prostor Zemlje Ulro prepoznajemo u „neprekinutoj povijesti“ magičnih teritorija poput Trsta i Litve. Vidimo ga u modelu utopijske hasidske države na području Galicije, Bjelorusije, Poljske i Baltika. Rimantas Plunge se predstavlja serijom foto kolaža today (ulro), dreams (ulro) i no dreams (ulro) nastalih 2017. godine kojima preispituje Miłoszovo djelo. David Škerlj se predstavlja video radom 2 points of view from Novak to Grujic iz 2014. godine zasnovanom na reinterpretaciji Andrićeve Na Drini ćuprija. Josip Zanki po prvi put izlaže seriju iluminacija Zemlja Ulro iz 2015. godine nastalih u okviru etnografskih istraživanja svijeta simbola. Na izložbi u Galeriji Greta Rimantas Plunge, David Škerlj i Josip Zanki po prvi put nastupaju zajedno.

Izložba je otvorena do 25. 03. u radno vrijeme galerije od 17 do 20 sati.