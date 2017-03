Razgovarali smo s Ivanom Pernarom, kandidatom Živog zida za zagrebačkog gradonačelnika. U drugom krugu izbora vidi Bandića i sebe jer njih dvojica, iako je Bandić populist, smatra, govore istim jezikom – jezikom građana, a ne elita, kojim govore svi drugi kandidati. Pernar misli da Esih, Prgomet, Švaljek pa i Mrak Taritaš, nemaju nikakve šanse na ovim izborima, da im se lažno daju dobre ocijene. Ako pobijedi na svibanjskim izborima, prvo s čime će se uhvatiti u koštac jest makrokriminal, kaže, odnosno Pročistač otpadnih voda za koji je Bandić platio čak 600 milijuna eura više nego je trebao. Tu je još mnogo toga za što će se Pernar zalagati ukoliko pobijedi na izborima, poput postavljanja česmi s pitkom vodom diljem grada. Više u intervjuu!!

Kandidirat ćete se za zagrebačkog gradonačelnika, što možemo od Vas očekivati?

Pa evo, Bandić radi fontane. Fontane su lijepe, nemam ništa protiv njih, ali volio bih da se naprave i javne česme, njih nema po gradu. Mi ovdje gdje smo sada na Cvjetnom imamo tu jednu česmu, ali nemamo je na Trgu bana Jelačića. Mislim da bismo na Trgu trebali imati izvor pitke vode gdje bi građani i putnici se mogli napiti vode, bez da kupuju flaširanu vodu ili je žicaju po kafićima.

A javni toaleti, kad smo već kod toga, i njih nedostaje?

I toga imamo malo, ali za prvu ruku treba napraviti javne česme. Užas je da po vrućini na Trgu morate kupiti vodu koju proizvodi Jamnica. Mislim da se tu pogoduje jednoj osobi.

Spomenuli ste fontane, dobili smo jednu na Britanskom trgu, što mislite?

Ne mogu osuditi, mogu pohvaliti. Lijepo to na Britancu izgleda. Moj problem s Bandićem nisu fontane, za što se većina hvata, već makrokriminal. Radi se o Pročistaču otpadnih voda koji je preplaćen po nalazu državne revizije za 600 milijuna eura i taj štetan ugovor je potpisao upravo Bandić iako je njegova zamjenica tvrdila da nije. To je taj makrokriminal u kojem je Pročistač preplaćen za 600 milijuna eurra i razlog zašto mi danas plaćamo jako skupu vodu. To je jedan par exellence primjer lošeg upravljanja gradskim novcem koji je doveo do poskupljenja usluga i smanjenja njihove kvalitete.

Nije li dodatan razlog skupoj vodi i to što 50-ak posto vode gubimo prilikom njene distribucije?

Da. Naime, rekonstrukcija te vodovodne mreže nije prioritet ove administracije jer imaju druge prioritete, a očito tu i ne vide neku priliku za makrokriminal i velik novac. S druge strane, vi ako promijenite vodovodne mreže u vrijednosti 20 milijuna kuna, to građani neće vidjeti, no ako napravite tri fontane, to će svi vidjeti i pisati će se o tome. To je isto redoslijed prioriteta koji ide u korist PR-a, a ne stvarnih prioriteta građana.

Koji će biti redoslijed Vaših prioriteta ukoliko pobijedite na svibanjskim izborima, ili barem sada u kampanji?

Uhvatio bih se u koštac s makrokriminalom. Tražio bih da DORH procesuira odgovorne za štetan ugovor s Pročistačem koji bi koštao najviše 400 milijuna eura da je financiran na bilo koji način osim javno-privatnog partnerstva gdje su obveze javne, a profit privatan, dakle, profitiraju Nijemci i njihovi domaći suradnici. Na kraju će nas to koštati milijardu eura, a moglo nas je koštati maksimalno 400 milijuna eura.

Prioriteti će mi, dakle, biti borba protiv makrokriminala, postavljanje česmi, razvrstavanje otpada jer je Zagreb u EU glavni grad koji najmanje reciklira. Imamo i tempiranu bombu – Jakuševec. S druge strane, imamo u susjedstvu grad, Ljubljanu, koji najviše radi na razvrstavanju otpada. Ima li rješenja – ima. Napravili su ga u Ljubljani, oni čak 70 posto recikliraju. Dakle, ako ću biti gradonačelnik, prekopirat ću ljubljanski model.

Prioritet će mi biti i besplatan javni prijevoz za sve. Već sada se građani stariji od 65 godina besplatno voze, a moj cilj je da se svi besplatno voze. Na taj način bi se smanjili troškovi ZET-a, znači, kontrolori, među kojima ima puno političkih uhljeba, više ne bi bili potrebni. A ionako Grad već sada sufinancira ZET u velikom iznosu. Dakle, milijuni gradskih kuna već sada idu na javni prijevoz, a on nije besplatan.

Poticanje biciklizma. Evo, Vi ste kao saborski zastupnik došli ovdje biciklom?

Da, došao sam sa Markovog trga, spustio sam se biciklom do Cvjetnog trga. No ne moram govoriti da se za to zalažem jer mi se to podrazumijeva kad se i sam njime vozim.

Također, drago mi je da se otvorila i tema žičare. To je projekt koji Zagrebu treba. Imajte na umu da se žičara koristi tijekom cijele godine, a da se recimo Snježna kraljica, to je event koji traje dva tjedna, koji košta puno, na koji idu milijuni, a za koji, od odlaska Kostelića, nema interesa. Nekada smo svi pratili skijanje, a danas se ne sjećam da sam to zadnji puta gledao, kao i mnogi drugi građani, a dalje idu milijuni na to.

Vi biste ukinuli Snježnu kraljicu?

Ako je pitanje prioriteta i ako treba birati između žičare cijelu godinu i Snježne kraljice dva tjedna, ja sam za žičaru. Ako je pitanje imati česme s pitkom vodom ili Snježnu kraljicu gdje topovi ispucavaju umjetni snijeg, ja ću radije reći – česme. To je neki moj program koji možda nije toliko medijski atraktivan, ali mislim da će za naše društvo biti korisniji od trenutnog redoslijeda prioriteta.

Na kojim sve razinama ulazite u izbornu utrku?

Imamo ljude i za Skupštinu i gradske četvrti i mjesne odbore. Nije uopće pitanje hoćemo li izazvati ovaj sustav na svim predstavničkim razinama.

Koalicije, suradnja?

Već sada je situacija u gradu dosta otvorena, karte su bačene. Imamo s jedne strane SDP i HNS koji idu u jednoj čudnoj koaliciji, koju predstavlja Anka Mrak Taritaš koja je poznata po tome da je kuće u Gunji obnavljala za 1700 eura po kvadratu, koja je poznata po projektu legalizacije objekata koja će građane koštati 8 milijardi kuna. Zapravo će građani na svoj račun popisati svoje nekretnine, a onda od 1.1.2018. slijedi masakr u poreznom smislu, odnosno porez na nekretnine protiv kojeg ću se zalagati kao gradonačelnik. Naša politika biti će u interesu 99 posto građana, a ne njih 1 posto. Biti će to isto politika koja će težiti sadržaju, a ne formi. Trenutno je važnije vidi li se fontana, a ne da se 50 posto vode gubi i da plaćamo najskuplju vodu, 27 kuna po kubiku.

Što mislite o drugim kandidatima, popriličan broj ih se skupio?

Osim gospodina Sladoljeva, ni jedan od kandidata nije rođen u Zagrebu, što ne smatram negativnom stvari, ali hoću reći da dio kandidata izlazi na izbore ne zato što sebe vidi u funkciji gradonačelnika već samo da izađu. Pa znamo da Bruna Esih nema šanse, Drago Prgomet nema šanse, Sandra Švaljek nema šanse. A i šanse Anke Mrak Taritaš su dubiozne. Ona govori o nekim anketama, no ja ne znam gdje je ta masa koja bi nju podržala u drugom krugu izbora, a evo vam i glavni razlog – Bandić je populist, on govori jezikom građana, a svi drugi kandidati govore drugim jezikom, jezikom elite i građani takve kandidate u pravilu ne biraju za gradonačelnika jer žele nekoga tko će s njima neposredno komunicirati, koji će slušati njihove probleme.

Sebe onda vidite u drugom krugu s Bandićem?

Ako gledate ankete i sve, vidite da imam deset puta više podrške on-line populacije od mojih protukandidata. Mene na Facebooku prati 170 tisuća ljudi, a Mrak Taritaš, ne znam, 15-ak tisuća. Moj najveći izazov biti će doprijeti do umirovljenika koji ne koriste društvene mreže, koji se, na žalost, najčešće informiraju putem mainstream medija i koji, primjerice, ovaj intervju naš nikad neće vidjeti.

Obilazite škole, to je, dakle, dio Vaše izborne promidžbe, pozvati mlade da izađu na birališta?

Da. Kao gradonačelnik ću onda moći obilaziti škole po funkciji, što radi i trenutni gradonačelnik. Moći ću tako čuti probleme mladih. Bit će mi stalo što učenici misle.

Upadali ste u škole bez najave što je izazvalo popriličnu buru?

To vam je jako puno propagande, a jako malo istine. Dok svi s time razbijaju glave, nitko je ne razbija time što djeca u školi gladuju, što sve poskupljuje, što 330 tisuća ljudi živi u blokadi, što propada Agrokor, što se ne mogu vratiti krediti koji iznose 45 milijardi kuna. Ponavljam, imate i na Pročistaću 600 milijuna ukradenih eura. To je preko 4 milijarde kuna. Kad imate takve probleme, umjesto da se u to upre prstom, pa i u razdjelnike koji ne štede, a njihova je ugradnja nekim čudom još obavezna, izmišljaju se problemi i fama o šetnji po školama. To je jedan dobar spin da se skrene pažnja s ozbiljnih problema, kao što je i poskupljenje autocesta. No vijest je da se Pernar šeće po školama.

Isto tako, kada profesor pedofil za seksualno zlostavljanje učenice završi u pritvoru, što se neki dan dogodilo u jednoj zagrebačkoj gimnaziji, onda nećete čuti pravobraniteljicu da sva zadihana govori da je u šoku i da djecu treba zaštititi od pedofila niti ćete je čuti da govori protiv toga što se djecu iskorištava za prosjačenje po gradu, to je ne zanima, iako se radi o puno ozbiljnijim problemima od toga što se neki učenici sa mnom slikaju kod škole.

Trg maršala Tita, to će isto biti predmetom ove kampanje, treba li ga mijenjati ili ostaviti?

Po meni ime ne treba mijenjati jer imali su priliku to do sada napraviti pa nisu. Doći će do povijesnog revizionizma, da će se svaki put kada se promijeni vlast mijenjati i ime. Tko zna, osoba po kojoj dobije ime za 30 godina bi mogla postati izdajnikom, netko tko je upropastio Hrvatsku, pa ćemo opet mijenjati. Mislim da te rasprave o imenima nisu apsolutni prioritet niti se mislim o takvim stvarima raspravljati.

Poruka Zagrepčanima za kraj?

Jedan sam od vas, nisam jedan od njih. Iza mene ne stoje posebni interesi ni privatnici koji upravljaju Pročistačem ni proizvođači koji prioizvode flaširanu vodu, nikakva društva koja ugrađuju razdjelnike i slično. Bit ću gradonačelnik, vaš predstavnik. Predstavljat ću vas i vaš interes, zalagat ću se za stvari za koje se treba zalagati, a zalagat ću se i protiv loših stvari. Vodit ću interesa o potrebama većine, a ne manjine i zato vas pozivam da izađete na izbore i da ih zajedno pobijedimo.