HSS Grada Zagreba je u nedjelju ispred spomenika Stjepanu Radiću (na križanju Jurišićeve i Petrinjske) u nazočnosti svojih članova u sklopu akcije ZAMAH ZA ZAGREB predstavio projekt BICIKLOM NA SLJEME.

Ovim projektom HSS Grada Zagreba se zalaže za izgradnju biciklističkih staza kojima bi bilo moguće biciklom doći iz centra grada, ali i ostalih dijelova grada, prvo do Gračana – do područja polazišta žičare, a zatim i dalje ili biciklom ili žičarom (koja bi mogla primiti bicikle) do vrha samog Sljemena.

Glavni pravac jedne od biciklističkih staza trebao ići u smjeru Ribnjak – Mihaljevac – Gračani.

Uvidom u postojeće stanje biciklističke infrastrukture u gradu Zagrebu vidljiv je problem nedostatka kvalitetnih biciklističkih staza u smjeru Sljemena.

Obzirom da je sada u fazi priprema izgradnje nove žičare na Sljeme, HSS smatra da bi buduća žičara odnosno kabine za prijevoz putnika svakako morale imati i mogućnost prijevoza bicikala.

HSS Grada Zagreba će u Gradskoj skupštini zagovarati daljnji razvoj biciklističke infrastrukture u Zagrebu, kako u pogledu kvalitete tako i kvantitete a posebno za izgradnju javnih garaža za bicikle koje moraju biti lako dostupne i sigurne.