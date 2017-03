Zagrebački reformisti na konferenciji za novinare u četvrtak osvrnuli na tri prometna problema u sjevernom dijelu Zagreba. To su ulica Vrhovec koja u svom najgornjem dijelu prestaje biti dvosmjerna i time jako otežava kretanje vozilima iz pravca Vrhovca prema Šestinama. Drugi je problem nedavno promijenjena dvosmjerna ulica Sjevernjak u jednosmjernu, a ista povezuje Gračane i Šestine. Treći problem je potpuno neadekvatan red vožnje novouvedene autobusne linije 233a, koja prometuje kao zamjena tramvajskoj liniji broj 15. Ta je linija ukinuta zbog rekonstrukcije pruge, a vezano na početak gradnje žičare za Sljeme.

„Ulica Vrhovec se od Ilice penje uzbrdo i svojedobno je povezivala gradsku četvrt Črnomerec sa Podsljemenom, odnosno sa Šestinama. Jedna je to od duljih i širih ulica koje se okomito penju od Ilice uzbrdo. I dok ulica Sveti duh ima spoj prema Šestinama, isto tako i Šestinski dol i Pantovčak, ulica Vrhovec je slijepo crijevo gradskog prometa, a sve ove 4 ulice imaju autobusne linije. Iako je nekad i Vrhovec imao kvalitetan pristup Šestinskom vrhu i Šestinama, odlučeno je da se posljednjih 300-tinjak metara te ulice pretvori u jednosmjernu, a alternativni obilazak je kroz okolni, gotovo seoski puteljak kojim veća vozila ne mogu prometovati. Zagrebački Reformisti smatraju da bi na vrhu Vrhovca trebalo uvesti semafor i omogućiti ponovni dvosmjerni promet od Vrhovca prema Šastinama“, rekao je Robert Hirc, član predsjedništva Narodne stranke – REFORMISTI.

Ulica Sjevrnjak je žila kucavica koja povezuje Gračane i Šestine i najkraći je put između ta dva podsljemenska naselja. Njome se ujedno izbjegava prometovanje u oba smjera preko Mihaljevca koji je u satima odlaska na posao i povratka prometno zagušen. Nedavnom je odlukom ulica Sjevernjak samo u u jednom dijelu, u svojoj sredini dužine 200 metara pretvorena u jednosmjernu. Na taj je način presječen promet tom žilom kucavicom od zapada prema istoku.

„Ova je ulica i inače problematična zbog neriješenih oborinskih voda, pa zimi dolazi do zaleđivanja kolnika, a za vrijeme jačih kiša dolazi i do odrona i bujica koje teku na prometnicu i iz pravca Šestina i iz pravca Gračana. Potrebno je ulicu Sjevernjak proširiti na dijelu na kojem je postala jednosmjerna, a s obzirom da nigdje u blizini nema kuća, vjerujemo da je to lagano izvedivo. Time bi se stekli uvjeti da Sjevernjak ponovno postane dvosmjerna ulica“, predlaže Hirc.

„Treći prometni problem koji muči građane Podsljemena je zamjenska autobusna linija 233a koja je uvedena umjesto tramvajske linije broj 15 Mihaljevac – Dolje koja je ukinuta zbog početka izgradnje sljemenske žičare. Tramvajska linija je prometovala svakih 11 minuta, a zamjenska autobusna linija prometuje svakih 20 ili svakih 40 minuta ovisno o dijelu dana. Građani su zatražili od ZET-a da ta linija češće prometuje i da se uskladi s autobusnom linijom 233 Mihaljevac – Markuševec.

„Iako su na upit građana iz ZET-a brzo i ljubazno odgovorili iz službe za odnose s javnošću kako

linija 233a kombinira polaske s linijom 233, a vikendom je vozni red prilagođen i za planinare, u praksi se pokazalo da to nije tako. Doduše, u zadnjih mjesec dana red vožnje zamjenske linije 233a se već 2 puta mijenjao, ali očekivani efekt je izostao. Zagrebački Reformisti smatraju da bi linija 233a trebala prometovati svakih pola sata kao i linija 233, ali usklađeno u razmaku od 15 minuta. Tako bi se postigao efekt prolazaka kroz autobusne stanice svakih 15 minuta. Sadašnje je stanje takvo da prvo prolazi već ionako pretrpana linija 233 Mihaljevac – Markuševec, a u najvećem broju slučajeva linija 233a Mihaljevac – Bliznec ide gotovo prazna 5 minuta iza linije 233. Jasno je da je to neekonomično, a na štetu putnika koji jedva da uspijevaju ući u autobuse na liniji 233“, pojašnjava Robert Hirc.

Zagrebački Reformisti pozivaju ZET da prilagodi vozni red linije 233a kako je predloženo na konferenciji za medije.

“Intenzivna graditeljska aktivnost na sjevernim brežuljcima Grada Zagreba s početkom 2000. godine nije popraćena adekvatnom izgradnjom infrastrukture. U zadnjih 17 godina svjedočimo potpunoj transformaciji sjevernog dijela grada izgradnjom brojnih stambenih objekata – urbanih vila, što je dovelo do znatno povećane gustoće stanovništva u tom dijelu grada. Današnji stanovnici suočavaju se s brojnim problemima, posebice s prometnim problemom, jer su nekadašnji uski prašnjavi putovi samo zamijenjeni asfaltnom površinom, dok je njihov profil ostao isti. Tako današnje ulice sjevernog dijela grada nemaju dovoljnu širinu da se mogu mimoilaziti automobili iz suprotnih smjerova, a nedostatak pješačkih pločnika ugrožava prvenstveno djecu na putu do škole. Uske prometnice još su dodatno opterećene parkiranim vozilima, jer standard obitelji omogućava veći broj vozila, a parkirališta nisu za to predviđena. Mi Reformisti predlažemo da Gradski ured za promet kroz posebni projekt sustavno obuhvati rješavanje prometa u sjevernom dijelu grada, uključujući mogućnost izgradnje kružnih tokova gdje god je to moguće”, rekla je glavna tajnica Reformista Alenka Košiša Čičin-Šain.