Tema ovogodišnje Eko akademije koja se u Zoološkom vrtu grada Zagreba održava tijekom proljetnih praznika, su vremenski uvjeti.

Kroz jednodnevni će program osnovnoškolci moći upoznati pojave koje proučavaju meteorolozi – od blagotvornosti kiše do razarajuće moći poplava. Cijela edukacija spaja teorijsko i praktično znanje. Polaznici tako uče raspoznati različite vrste oblaka, ali i izraditi vjetrenjače. Upravo zahvaljujući njima djeca shvaćaju kako se iskorištava energija vjetra.

Vremenski uvjeti utječu na sve živo, pa tako i na životinje. Baveći se globalnim zatopljenjem djeca na Eko akademiji uče kako ono ugrožava polarne medvjede. Kako bi nove informacije o ekologiji školarci stekli na što živopisniji način, većina se predavanja, eksperimenata i igara održava u blizini crvenih pandi, velikih medvjeda, zubatih krokodila, neobičnih kukaca, zmija i šarenih ptica.

Eko akademija u Vrtu će se održavati svakodnevno od 18. do 23. travnja u dvama terminima – između 8 i 14 te 12 i 18 sati.

Program je namijenjen učenicima od 2. do 6. razreda koji na zabavan i zanimljiv način žele naučiti kako štititi životinje i prirodu općenito.

Na kraju programa djeca dobivaju povelju Eko akademije čime se potvrđuje stečeno znanje o ekologiji.

Upisi su u tijeku, a ulaznice za sudjelovanje u programu stoje 70 kuna.