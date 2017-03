U povodu Dana žena u Zoološkom vrtu grada Zagreba posebnim su poslasticama počašćene ženke – samozatajne, brižne i vrijedne stanovnice maksimirske šume.

Neke od njih pravi su svjedoci vremena. U Zoološkom su vrtu od sredine osamdesetih godina prošlog stoljeća. Najstarija ženka u Vrtu je čimpanza Juba. Ona ima 31 godinu. Trima emuicama u Zagrebu je toliko dobro da su uvelike nadživjele maksimalnu procijenjenu životnu dob svoje vrste. Naime, zoolozi procjenjuju da emui u prirodi žive 20 godina. Starijom sugrađankom u Zoološkom se vrtu smatra i patuljasta vodenkonjica. Ona ima 21 godinu.

Ženka barske nutrije u Vrtu je na svijet donijela najviše potomaka – u pet godina oko šezdeset. Prema svojim je mališanima izrazito zaštitnički nastrojena. Kad im se netko približi, počne agresivno puhati.

Zanimljivo je i majčinstvo patuljastih kajmanica. Rijetki su to gmazovi koji se brinu za svoje mlade. Nakon što se izlegu, ženke uz mladunce ostaju nekoliko tjedana.

U Zoološkom vrtu grada Zagreba može se vidjeti i kako se bjeloruka gibonica Kulička za kćer brine pune dvije godine. To je u životinjskom svijetu izrazito dugo, no zbog takve roditeljske skrbi mladi giboni imaju izrazito nisku stopu smrtnosti.

Iako ima i brižnih očeva, briga za djecu u životinjskom je svijetu najčešće na plećima majke. Ljudi bi neke ženke nazvali i samohranim majkama. Primjerice, mužjak madagaskarske pletilje ženki se udvara gradeći gnijezdo, no isključuje se iz priče čim ženka snese jaja. Njezin posao ostaje briga za jaja, čišćenje gnijezda i hranjenje ptića.

Lav je pravi kralj. Njegova briga za potomstvo završava parenjem. O mladim se lavovima brine isključivo ženka. Ona ih uvodi u čopor, uči loviti te štiti od grabežljivaca i muških lavova iz drugih čopora. Taj lavovski posao s Tumom i Uzuri u Maksimiru odrađuje Nyota. Devetomjesečni lavovi pod budnim okom majke razvijaju se u veličanstvene životinje.