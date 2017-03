Trenutačno stanje novog terminala izaziva duboku zabrinutost, i to prije svega zbog održavanja kvalitete postojećeg reda letenja Croatije Airlinesa, s pripadajućim operativnim troškovima”, navedeno je u preliminarnom izvještaju hrvatske nacionalne aviokompanije za 2016. godinu koje je izrađeno u veljači ove godine, prenosi Večernji list.

U izvještaju se još navodi da su potkraj 2016. provedena prva testiranja prometnih procesa na novom terminalu Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman.

Večernji list navodi i kako su ta testiranja očito pokazala da novi terminal Zračne luke Franjo Tuđman, čije se otvaranje planira za 20-ak dana, ima dosta problema s kojima bi se avioprijevoznici i putnici mogli suočiti.

No od dobro upućenih u tijek testiranja novog terminala, vrijednog više do 300 milijuna eura, Večernji list doznaje za pesimistične prognoze kako će sve to funkcionirati kad se terminal otvori. Izvori tako navode da novi terminal ima 13 stajanki za zrakoplove, dok ih stari ima 22. Nadalje, novi terminal ima 14 izlaza, a stari 18. Na novome su samo tri izlaza za ukrcaj u autobuse pa zatim u avione, a na Plesu u isto vrijeme ima pet letova sa zrakoplovima tipa dash koji ne pristaju na aviomostove nego se putnici do njih moraju prevoziti autobusima. Uz to, ističu, parkirne pozicije za avione na novom terminalu su dosta uske, tako da će servisna vozila morati čekati red da dođu do zrakoplova.

Večernjakovi sugovornici upozoravaju i na usko grlo u zgradi terminala pri prolasku transfernih putnika jer oni moraju prijeći preko uskih stuba i zatim proći sigurnosnu kontrolu koja je opremljena samo jednim uređajem za detektiranje metala. – Novi terminal prostire se na 66.000 četvornih metara, a ima toliko uskih grla. Ljeti, kad je najveći promet, stari terminal pucao je po šavovima, a na novom terminalu bit će još gore – tvrde naši dobro upućeni sugovornici i dodaju da će to za posljedicu imati velika kašnjenja.