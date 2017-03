U 18 sati na Zrinjevcu je započeo prosvjed na kojem se traži ukidanje i donošenje novog Ovršnog zakona, u organizaciji udruge Slobodna Hrvatska.

Organizatori ističu kako “stotine tisuća naših sugrađana svakodnevno smišlja nove načine preživljavanja s blokiranim računima i dugovima koji se nekontrolirano povećavaju iz mjeseca u mjesec zbog suludog ovršnog sustava. Vlada čeka i ne poduzima ništa unatoč katastrofalnom stanju i pustim obećanjima. Građani su izrazili spremnost na bunt i traže rješenja.”

Traže da se u Hrvatskom saboru što prije počne raspravljati o:

1. Zabrani blokade računa u bankama i deblokadi svih računa do donošenja novog Ovršnog zakona;

2. Zabrani ovrhe nad jedinim domom do razumne vrijednosti;

3. Odgovornosti FINE za krivotvorena rješenja o ovrsi;

4. Drastično smanjenju ovršnih troškova;

5. Zabrani provođenja ovršnih postupaka do pravomoćnosti rješenja o ovrsi;

6. Zabrani naplate prekomjernih naknada u ovršnom postupku;

7. Ukidanju obvezne isplate plaće na bankovne račune;

8. Promjeni nadležnosti FINA-e

Na Zrinjevcu je započelo i potpisivanje potpisivanje peticije za ukidanje Ovršnog zakona i donošenje novog, a potpisi se skupljaju i online na linku https://www.ipetitions.com/…/potpisi-peticiju-za-izmjene-ov…