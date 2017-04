Brojni Zagrepčani, ali i njihovi ljubimci, našli su se danas na središnjem gradskom trgu. No bilo je tamo i onih koji ljubimce, pse, mačke ili neke druge životinje, nemaju kao i životinja koje su tražile svoje vlasnike. Održana je, naime, još jedna akcija “Udomljavanje je fora” koju već godinama, i to vrlo uspješno, organiziraju Sklonište za napuštene životinje Dumovec i udruga “Prijatelji životinja”.

– To je naša tradicionalna proljetno-jesenska akcija koja je postala stvarno jedna robna marka u Hrvatskoj i to nas stvarno veseli jer smo imali rekordnu godinu, rekordni prvi mjesec. U prvom mjesecu po prvi puta od postojanja Dumovca udomljeno je preko stotinu pasa pa je to tako i jedna proslava tog uspjeha – rekao je Damir Skok, voditelj Zoološkog vrata Grada Zagreba koji upravlja i skloništem u Dumovcu.

Akciji “Udomljavanje je fora”, kojoj je, dakle, cilj udomiti napuštene životinje te potaknuti građane da ih udomljavaju, a ne kupuju, tradicionalno se priključio i gradonačelnik Milan Bandić sa svojim ljubimcem Rudijem.

– Mi surađujemo sedamnaestu godinu za redom i gdje god možemo propagirati to da ljudi udome životinju ili si nabave kućnog ljubimca, mi to činimo. I dvije radosne vijesti – prošle godine Zagrepčani su udomili više od tisuću životinja, a u siječnju ove preko sto. Prema tome, postajemo sve bolji ljudi. Zagrepčani jesu dobri ljudi, ali demonstrirajmo svaki mjesec da smo još bolji. Evo, dobro je činiti dobro, to je moja poruka građanima, i tko nije nabavio kućnog ljubimca, neka nabavi, osjetit će onda da ima još jednog člana obitelji. Dokaz je moj Rudi – rekao je dobro raspoloženi gradonačelnik Bandić.

Ovogodišnja akcija je povezana i sa zaštitom divljih životinja, za što su Dumovec i Prijatelji životinja kampanju pokrenuli ranije u ožujku.

Cilj kampanje je ukazati na bogatstvo divljeg svijeta u urbanim sredinama. U proljeće i u gradovima na svijet dolazi mladunčad divljih životinja. Balkon zgrade, dvorište ili vrt, dječje igralište, sve zelene površine grada savršena su mjesta i kao dom za neku od divljih životinja. Ptičice će rado sviti gnijezdo na balkonu, a jež se naseliti u rupu ispod grmlja. Lisice će krenuti u svoj pohod po gradu u potrazi za dobrim smještajem i još boljom hranom.

Svi mi koji živimo u gradu trebali bismo prihvatiti takav suživot upravo zato što smo i utjecali na nestajanje staništa životinja gradnjom zgrada, trgovačkih centara ili rušenjem drveća, poručuju iz udruge Prijatelji životinja.