Američki bračni par Tom i Marlow prvi puta su u Zagrebu i Hrvatskoj. Obilaze sve zemlje nekadašnje Jugoslavije, kažu, jer su željeli vidjeti dio Europe koji do sada nisu imali priliku vidjeti. Na ovim prostorima ostaju tri tjedna, od čega će u Zagrebu biti tri dana. Nisu do sada vidjeli puno, no ono što jesu – jako im se sviđa.