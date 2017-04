Lokalni izbori su pred vratima, gotovo svakodnevno izlaze ankete koje prednost daju ovom ili onom kandidatu, ovisno o tome tko ih naručuje i provodi. O svemu smo razgovarali s komunikacijskom stručnjakinjom Ankicom Mamić. Što misli o predstojećim izborima i činjenici da Bandić napokon ima pravu konkurenciju. Ima li uopće pravu konkurenciju ili to samo tako izgleda, što misli o pojedinim kandidatima i njihovim šansama…

Svi gradonačelnički kandidati su poznati, ima ih puno, Bandić prvi puta ima pravu konkurenciju?

Bandić ima pravu konkurenciju, to je točno, ali mislim da je ona nedovoljno jaka da bi ovako razjedinjena i podijeljena bila stvarna ugroza Bandiću.

Dvije velike stranke su s kandidatima podbacile?

Da, to ja stalno govorim, da dvije velike stranke godinama ostavljaju Zagreb na margini svog političkog djelovanja i da nisu proizvele i građanima predstavile pravog kandidata.

Zašto, rade li to slučajno ili namjerno?

Ne znam, teško je reći da je to namjerno jer ako je namjerno onda nije dobro ni pragmatično. SDP je stranka koja još za vrijeme Ivice Račana nije posvećivala veliku pažnju organizaciji, on je smatrao da je organizacija nebitna, da je bitno ući u svjetonazor. Međutim, HDZ je nekako prepustio taj prostor u Zagrebu Milanu Bandiću, bilo svijesno bilo nesvjesno, namjerno-nenamjerno. Ali je činjenica da oni nisu niti jednog ozbiljnog kandidata niti predstavili Zagrebu. Evo, sada vidimo i ovu priču s Dragom Prgometom. Sjetimo se samo kada je Zoran Milanović iz izborne utrke uklonio Davora Bernardića i u nju stavio Rajka Ostojića – niti je to pomoglo Ostojiću, Bernardća je to dezavuiralo, a stvorilo je to problem i biračima jer Ostojić nije bio izraz volje SDP-ovih birača u Zagrebu. To isto sada i HDZ radi s Progometom. Eto, Mikulić je po svim istraživanjima stajao bolje od Prgometa. Loše, ali bolje od Progometa. E sad, ako ti makneš šefa organizacije i zamijeniš ga boljim kandidatom, OK, ali ako ga zamijeniš lošijim, onda je to dvostruko loša odluka. I to rade obje velike stranke i tako Zagreb postaje plodnim tlom za raznorazne čudne kandidate.

Anka Mrak Taritaš, ankete joj daju dobar rezultat, no ona na leđima ima aferu sa skupim kvadratima u Gunji. Međutim, ona se na to previše ne obazire, čak nije dala ni objašnjenje – zašto je kvadrat obnove koštao 1700 eura?

Pa zato što ga nema, nema objašnjenja. Ta je afera, po meni, otvorena prerano, ako joj se njome željelo naštetiti. Pa i Ivan Pandžić iz 24 sata o tome je pisao, no to je tada prošlo prilično nezapaženo jer ona je u to vrijeme bila samo jedna od kandidatkinja na parlamentarnim izborima. Tko god da je sada otvorio tu aferu, trebao je još malo pričekati s njom. Ali činjenica je da sve to sada ide u prilog trenutnom gradonačelniku.

Sandra Švaljek, njena kampanja, šanse?

Mislim da Sandra Švaljek ima potpuni promašaj u pozicioniranju. U prve dvije godine mandata pozicionirala se kao netko tko se divio Milanu Bandiću, a sada se pozicionirala kao netko tko se odupro Bandiću. A čim se vi morate pozicionirati u odnosu na protukandidata, to znači da nemate izgrađen vlastiti javni imidž. Ona, kao prvo, nije nezavisna. Tako se i Anka Mrak Taritaš predstavljala, no kad je dobila podršku SDP-a, s time je prestala. Isto tako, Sandra Švaljek nije nezavisna, iza nje stoji HSLS. I to svi znaju. No ono što nitko od građana ne bi trebao zaboraviti, da je Švaljek postala politički relevantna osoba od kada ju je Bandić pozvao da mu bude zamjenica. Dakle, ona se prve dvije godine političke karijere prezentirala kao najveća podupirateljica Milana Bandića, a sada se pokušava pozicionirati kao njegova najveća oponentica. Mislim da je to oboje prilično neuvjerljivo.

Bruna Esih, što mislite o njoj, njenoj kandidaturi?

Ona je jako simpatična, jako je zgodna, ima dobar javni nastup, međutim, bazen u kojem ona u Zagrebu peca jako je mali. Bez obzira što iz njenih stavova vi ne možete vidjeti nikakvu ekstremnu desnu poziciju, ali javna percepcija je takva da je ona kandidat ekstremne desnice i toga u Zagrebu naprosto nema dosta da bi ona postala relevantni kandidat. Dakle, u Zagrebu toga nema, točka.

I zadnje pitanje, Gradska skupština – velika će se bitka i oko nje voditi?

Ja mislim da SDP tu gubi ili dobija u Zagrebu. Oni su HNS-u, mislim, dali čak osam mjesta, što je puno više od objektivne snage HNS-a u Zagrebu. To bi mogao biti bumerang SDP-u jer oni ne bi smjeli oživljavati HNS u Zagrebu. Jer HNS u Zagrebu ne postoji ukoliko ga SDP ne oživi. Dakle, SDP mora dobiti uvjerljivo, da pokažu da barem imaju organizaciju. Bernardiću se to barem mora priznati kao pozitivno, kakav god on bio i što god o njemu mislili kao političaru. On je stranku u Zagrebu održao na visokoj razini, najvišem rejtingu. Zagreb je ipak glavni grad Hrvatske i tu se događa i nacionalna, a ne samo komunalna politika. U tom smislu, mislim da bi on s listom za Skupštinu trebao ostvariti dobar rezultat. Ako mu to uspije, onda mu se nema što za prigovoriti. To će biti pitanje za njega, kakav rezultat ostvari u Zagrebu, to će značiti je li te izbore dobio ili izgubio.