Zagrebački holding odnosno ZET priprema se obnoviti vozni park, i to onaj tramvajski. U pripremi je, naime, kupnja novih 60 niskopodnih tramvaja, čija se vrijednost, prema pisanju Jutarnjeg lista, procjenjuje na 600-tinjak milijuna kuna. Informaciju o namjeri kupnje novih tramvaja potvrdio nam je i sam gradonačelnik Bandić.

– Ne nabavljamo još ništa nego ćemo nabaviti 60 niskopodnih tramvaja. Četiri godine sam pisao bivšoj Vladi da to napravimo sa Gredeljom i Končarom i nadam se da ćemo s ovom Vladom to i učiniti – rekao je gradonačelnik Bandić.

Vozni tramvajski park ZET-a s 60 novih, imao bi ukupno 200 niskopodnih tramvaja, čime bi neki prastari njihovi rođaci konačno mogli u zasluženu mirovinu. Novi koji bi se kupili, rekao je Bandić, bile bi kraće inačice ovih koje najčešće možemo vidjeti na zagrebačkim tračnicama.

– To će biti za jedan članak manji, kraći. Radi se o tramvaju TMK 2200. To ne govorim jer nismo još započeli taj posao pa za sljedeći mandat ne govorim o onome što još nismo započeli, da budem uvjerljiviji. Drugi mogu govoriti što god hoće, a ja ću govoriti samo ono što ćemo napraviti, ali mogu vam reći da ćemo iduće 4 godine i to učiniti, da umjesto ovih 140 imamo 200 niskopodnih tramvaja. Sada imamo negdje oko 300 tramvaja i nešto više od 400 autobusa i imamo jedan od najmodernijih voznih parkova u ovom dijelu Europe – zaključio je gradonačelnik.