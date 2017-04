Gradonačelnik Milan Bandić Pravoslavnoj crkvi dao je pola milijuna proračunskih kuna za snimanje dokumentarno-igranog filma “Hram cvijeća”, posvećenog 150-oj godišnjici Pravoslavne katedrale Preobraženja Gospodnjeg. Po mnogima, radi se o još jednom potezu aktualnog gradonačelnika kojim pokušava pridobiti glasove Zagrepčana, u ovom slučaju, onih pravoslavne vjeroispovijesti, obzirom da prvi puta otkako je zavladao Zagrebom, ima šanse izbore i izgubiti.

Podsjetimo, Milan Bandić je na pretprošlu sjednicu Gradske skupštine uputio prijedlog izmjena Statuta kojim je pokušao Skupštinu otvoriti nacionalnim manjinama, i to tako da bi predstavnicima srpske nacionale manjine tri mjesta u gradskom parlamentu bila garantirana, predstavnicima bošnjačke dva, a predstavnicima albanske manjine jedno.

Protiv toga se tada digla velika bura – usprotivili su se tom njegovom prijedlogu i partneri mu iz HDZ-a, i oporba, kao i drugi, poput članova inicijative “I mene se pita”. Svi od reda su tvrdili da se radi o predizbornom kupovanju glasova manjina te postizbornom osiguravanju ruku u novom sazivu Skupštine. Govorili su protivnici te odluke i da Ustavni zakon o nacionalnim manjinama ne obvezuje Zagreb na osiguravanje mjesta manjincima u Skupštini s obzirom da ni jedne manjine u glavnom gradu nema 5 ili više posto.

Bandić je prijedlog na koncu povukao rekavši da nije imao nikakve skrivene namjere osim omogućiti manjinama ravnopravno sudjelovanje u političkom životu Zagreba. Na koncu se ispričao predstavnicima manjina te im poručio da od njih ne odustaje.

Ubrzo nakon toga, usljedilo je spomenuto odobravanje sredstava iz takozvane proračunske zalihe u svrhu snimanja dokumentarno-igranog filma “Hram cvijeća”.

– Srpska pravoslavna crkva Metropolija zagrebačko-ljubljanska obratila se sa zahtjevom za sufinanciranjem dokumentarno-igranog filma “Hram cvijeća”, posvećen 150-oj godišnjici Pravoslavne katedrala Preobraženja Gospodnjeg smještene na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu. Film govori o vremenu gradnje i dogradnje te višestrukom značaju Hrama za Grad Zagreb te svjedoči o duhovnosti, atraktivnosti, raznolikosti i toleranciji Zagreba. Redateljica je Irena Škorić, scenarist prof.dr.sc. Dragan Damjanović. Priča se osim Hramom bavi i Zagrepčanima te njihovim gostima koji “nisu bili u Zagrebu ako nisu popili kavu na Cvjetnom”. Shodno navedenom, gradonačelnik Grada Zagreba donosi Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe kojim se odobrava isplata financijske potpore u iznosu od 498.000,00 kuna – stoji, između ostaloga, u obrazloženju ovog Bandićevog poteza.

Nenad Vlahović: “Novac se mogao bolje iskoristiti”

Predsjednik Nacionalnog vijeća Srba u Hrvatskoj Nenad Vlahović smatra da se Bandić ovim potezom samo dodvorava srpskoj manjini, prije svega, Miloradu Pupovcu te da na taj način kupuje njihove glasove.

– Gledam na ovo isto kao što sam gledao na onaj problem s gradskim Statutom. To je sve u službi političke korupcije jer Srpska pravoslavna crkva za svoju djelatnost dobiva ogroman novac iz Proračuna Republike Hrvatske, a temeljem Ugovora i Sporazuma koji je Vlada RH potpisala još ranih 90-tih godina. To financiranje ide na temelju broja parohijana, kako se to u pravoslavlju kaže, i za održavanje tih pravoslavnih objekata. Ali sada ovo, ovakav novac, gotovo pola milijuna kuna, očiti je primjer političke korupcije. Ja uopće ne znam zašto Bandiću to treba, to mu je još jedan veliki minus, očiti primjer kako želi sebi privući birače, srpske nacionalnosti, odnosno, pravoslavne vjeroispovijesti – rekao je Vlahović za portal Dalje te dodao da ga je, ako već raspolaže tolikim novcem, trebao bolje iskoristiti.

– Šta ćemo mi dobiti tim filmom, to je druga priča. No ja sam protiv toga jer u Zagrebu ima većih potreba da se ta sredstva usmjere. Na poboljšanje uvjeta života pripadnika srpske zajednice, bilo u Zagrebu, a bilo van Zagreba, jer vidjeli smo na primjeru školskih udžbenika djeci iz Petrinje da on može novac davati i drugim gradovima. Srpskih objekata, bilo sakralnih bilo obrazovnih, i svih drugih, ima diljem Hrvatske. Ja to osuđujem i mislim da je to eklatantni primjer političke korupcije, osobito sada pred same lokalne izbore – zaključuje Vlahović.

Po pitanju snimanja spomenutog dokumentarnog filma, na svom se Facebook profilu oglasila i vukovarska braniteljica, aktivistica i predsjednica Udruge zagrebačkih branitelja dragovoljaca Vukovara, Zorica Gregurić.

– Umiruje li to gradonačelnik Pupovca, nakon što je 21. ožujka povukao prijedlog izmjene Statuta Grada Zagreba vezano uz direktno uvođenje u Gradsku skupštinu tri predstavnika srpske nacionalne manjine, jer je već 22. ožujka potpisao zaključak kojim Srpskoj pravoslavnoj crkvi sufinancira dokumentarno-igrani film “Hram cvijeća”, posvećen 150-oj godišnjici Pravoslavne katedrale Preobraženja Gospodnjeg – Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj. Ova očita podvala zagrebačkom gradonačelniku ima za cilj ponovno falsificirati povijest obzirom kako SPC u Hrvatskoj postoji od 1920. (kojih 150 godina?!) kada su nasilnim aktom svi pravoslavci postali Srbi, a SPC prigrabila tuđu imovinu. Nadam se da će netko kontrolirati scenarij kako se ne bi dogodila ista priča kao s antihrvatskim filmom “15 minuta – masakr u Dvoru” – napisala je, između ostaloga, Zorica Gregurić na Facebooku.

Sam novac nije sporan već je sporan tajming, rekao nam je gradski političar upoznat sa situacijom koji je molio da mu ne objavljujemo podatke.

– Sam novac i njegova namjena nisu sporni jer znamo da je Bandić populist i da je dobar sa svima od koga bi mogao imati neke koristi. Pa sjetite se samo da je s braniteljima-prosvjednicima iz Savske otkrivao tablu s novim nazivom do tada neimenovanog trga, a sada Trga Nevenke Topalušić, a onda pet minuta kasnije bio na nekom skupu antifašističkih boraca. Dobar je on antifašistima, braniteljima, katolicima, pravoslavcima, židovima, muslimanima, lijevima, desnima … gdje god ima glasača. No sporan je trenutak – nepuna dva mjeseca prije lokalnih izbora on daje pozamašnu svotu za snimanje dokumentarnog filma jednoj manjinskoj zajednici, i to dan nakon što je sa Skupštine povukao izmjene Statuta ispričavši se manjinama i rekavši da od njih ne odustaje. Nije li sve to malo čudno – pita se naš sugovornik.