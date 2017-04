HNS-ova i SDP-ova kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Anka Mrak Taritaš od četvrtka ima i kandidate za svoje zamjenike, dvojicu muškaraca, jednog nezavisnog, a jednog SDP-ovog. Ovaj prvi je Dario Čepo, viši asistent na katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, a drugi Draženko Pandek, pravnik, bivši saborski zastupnik i, zanimljivo, voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo.

U veljači ove godine mediji su se raspisali o Draženku Pandeku kada je stranačkog kolegu Ranka Ostojića tužio za klevetu. Ostojić ga je, naime, u žiži unutarstranačke kampanje na stranačkom skupu u Sesvetama prozvao da je financijski potpomagao predsjedničku kampanju Milana Bandića u koju je tada, podsjetimo, aktualni zagrebački gradonačelnik ušao protivno volji vodstva stranke.

Dakle, Pandek je Ostojića tužio za klevetu, a u jučerašnjem telefonskom razgovoru nam je pojasnio da su to bile ozbiljne optužbe i da nije imao drugog izbora te kako je SDP demokratska stranka pa im nije običaj probleme gurati pod tepih već se s njima suočavaju.

No zanimljiv je podatak da je Draženko Pandek zaposlenik Milana Bandića. Kao što smo već naveli, voditelj je Odsjeka za upravno-pravne poslove pri Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo. Samo po sebi to nije sporno jer njegovo mjesto u Gradskoj upravi nije dužnosničko, on je tamo zaposlenik. No sve je to smiješno, parodija, rekao nam je jedan od zaposlenika Gradske uprave dobro upoznat sa situacijom koji je molio anonimnost.

– Ne znam, meni se to sve već polako pretvara u teatar apsurda. Pa i bivša Bandićeva glasnogovornica Martina Šušnjara radila je u kampanji Sandre Švaljek, a još uvijek radi u Gradskoj upravi. Sada i kolega Pandek. Pa kako će to izgledati – do 16 sati će slušati šefa si, Milana Mandića, a nakon 16 sati će mu postati ljuti protivnik?! Prvo će provoditi Bandićeve naredbe, a kasnije će ih kritizirati?! Na žalost, to je sve posljedica stranačkog kadroviranja u Gradu i Holdingu – rekao je za Dalje revoltirani zaposlenik Gradske uprave.

Stručnjakinja za komunikacije Ankica Mamić smatra da to samo potvrđuje da je Anka Mrak Taritaš, kao i Sandra Švaljek, Bandićev kadar.

– To nije sukob interesa, ali je neobično. Ja bih rekla da to samo potvrđuje da je i Anka Mrak Taritaš Bandićev kadar. Ona je bila njegova pročelnica, podsjetimo, i to je ključ zagrebačkih izbora. Vi imate dvije protukandidatkinje koje su obje Bandićeve, na različitoj razini, ali su obje njegove – rekla je za Ankica Mamić za Dalje.

Članovi Inicijative Zagreb je NAŠ!, koja također izlazi na izbore u velikoj lijevoj koaliciji, često prozivaju četiri najjače zagrebačke stranke, SDP, HDZ, HNS i HSLS, da u 17 godina Bandićeve vladavine Zagrebom nikada nisu bili prava oporba. Dapače, tvrde da ga te četiri stranke i održavaju na vlasti. Kad se sve zbroji i oduzme, čini se da i nisu pogriješili.