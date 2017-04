Iako je gradonačelnik Milan Bandić s dnevnog reda današnje sjednice Skupštine povukao prijedlog izmjena Prostornog plana kojima bismo se dodatno približili gradnji Centra za gospodarenje otpadom i spalionice u Resniku, članovi inicijative Zagreb je NAŠ! prosvjedovali su ispred Skupštine, negodujući zbog plana gradnje spalionice, ali i odlagališta otpada u Jakuševcu koje do danas nije zatvoreno.

U ime Inicijative govorili su njen kandidat za gradonačelnika Zagreba Tomislav Tomašević te poznati zagrebački aktivist Teodor Celakoski. Napomenuli su da Milan Bandić u 17 godina vladavine Zagrebom nije učinio ništa po pitanju Jakuševca, da se s tog odlagališta i danas širi nesnosan smrad zbog kojeg ispaštaju stanovnici istočnog dijela Novog Zagreba, ali i šire.

Tvrde kako se odlaganjem otpada na Jakuševcu godišnje odričemo 150 milijuna kuna sirovina koje bi se trebale iskoristiti, a ne samo bacati.

Žestoko se protive i izgradnji spalionice. Kažu, ukoliko zavladaju Zagrebom, izgraditi će eventualno centar za mehaničko-biološku obradu otpada, dok će naglasak biti na reciklaži i odvojenom prikupljanju otpada. Tvrde i kako u samo nekoliko mjeseci mogu riješiti problem smrada s Jakuševca – natkrivanjem kompostane koja je glavni uzrok neugodnog mirisa.

Simbolično su pred Starogradsku vijećnicu došli s golemim kvačicama od stiropora, poručujući da je to jedino rješenje protiv smrada u ovom trenutku. Potom su s kvačicama pokušali ući i u Skupštinu, no zaštitari im to nisu dozvolili. Kako su izgledali „pregovori“ sa zaštitarima, pogledajte u videu…