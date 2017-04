Dario Čepo, asistent na zagrebačkom Pravnom fakultetu, nestranački je kandidat za zamjenika Anke Mrak Taritaš. Odlučila je tako, saznajemo, sama HNS-ova kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu, u suradnji sa svojim timom, bez da se za mišljenje pitalo partnere iz SDP-a.

Dario Čepo, viši asistent na katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, dijelu javnosti postao je poznat prošle godine, na Međunarodni dan žena, kada je na svom Facebook profilu objavio šovinističku čestitku kojom je podijelio žene na one koje “idu dalje od majčinstva” i one koje “ostaju samo na majčinstvu”, a koju prenosimo u cijelosti:

– Svim ženama, koje žele postići više i otići dalje od majki i kraljica, sretan Dan žena. I sretno vam u ovom društvu koje zovemo hrvatsko.

P.S. čestitke se ne odnose na Željku Markić i Marijanu Petir … Happy International Womens Day to all the women – napisao je 8. ožujka prošle godine Dario Čepo.

Zanimljivo, Anka Mrak Taritaš majka je dvoje djece. No, očito je, baveći se politikom, nadišla majčinstvo pa je po mjeri svom potencijalnom zamjeniku.