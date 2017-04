Približavaju nam se lokalni izbori, na rasporedu 21. svibnja. S njima pod ruku idu i kampanja, predizborni skupovi, obećanja, obećanja i obećanja, ali i raznorazni uspješni i manje uspješni pokušaji izigravanja pravila. Da se to ne bi dogodili, ili da bi se događalo u što manjoj mjeri, između ostalih, brinuti će i Transparency Inetrnational. Razgovarali smo s njegovom predsjednicom Davorkom Budimir.

Što će i kako će Transparency International nadgledati tijekom kampanje i predstojećih lokalnih izbora?

Ono što ja mogu reći, što se tiče ovih lokalnih izbora 2017., mi ćemo se bazirati i na Zagreb i na cijelu Hrvatsku, prvenstveno na transparentnom raspolaganju novcem, donacijama i svim onim postupcima koji su važni u ovom razdoblju same predkampanje i kampanje koja nam slijedi. Također, imat ćemo otvorenu telefonsku liniju kao i svih ovih godina, u našem uredu dežurat će volonteri koji će primati pritužbe, a imat ćemo i promatrače na biralištima kao što smo imali i na parlamentarnim izborima.

Što poručujete kandidatima, strankama?

Apeliramo zaista i na kandidate i timove i izborne stožere da jako vode računa o tome na koji način prikupljaju novac, kako s tim novcem raspolažu jer je preduvjet uspješnog grada i uspješnih lokalnih izbora da se na vlast dođe nekakvim prilično poštenim putem, transparentnim putem.

Koje su najčešće nepravilnosti, gdje nastaju problemi?

Ono glavno što bih ja htjela reći, evo, prije dva tjedna je formirana ponovno jedna radna skupina pri Ministarstvu uprave koja radi izmjene i dopune Zakona o izbornoj promidžbi i financiranju političkih stranaka zbog toga što je taj Zakon pokazao niz nelogičnosti i netransparentnosti. Sjetite se samo prošlih parlamentarnih izbora i onda kad se otkrilo da se stranke financiraju kreditima poslovnih banaka što Zakon jednostavno nije predvidio. Što se tiče donacija i svih drugih pojedinačnih izbora, smatramo da je loše da DIP, kao nadležno tijelo koje ima ulogu kontrole financiranja, za to nije kompetentno. Ono za to jednostavno nema niti alate niti može reagirati pravovremeno. To znači da kada stranke budu dostavljale izvještaje o tome kako su prikupljale novac, DIP samo vrši formalnu kontrolu – da li je netko predao ili nije, a sa druge strane ta stvarna kontrola jednostavno ne postoji.

Ako se ne varam, Zakon predviđa da svaki pojedinac, svaka lista, otvori poseban račun za donacije. Zagrebački pročelnik za financije Slavko Kojić mi je pomogao izračunati – radi se o tisućama računa. Nije li to malo kaotično?

Slažem se s vama. Zakon predviđa da se do godinu dana prije izbora mogu otvoriti ti računi za financiranje kampanje, što bi se sve moglo izbjeći da postoje elektronički obrasci gdje bi se sve odmah moglo provjeravati. A zamislite situaciju gdje na lokalnim razinama i nezavisnim listama kada se kao kandidat pojavi neki pojedinac iza kojeg ne stoji stranka, a on na primjer ima ovrhu nad svojim računom gdje dobiva primanja, on ne može nigdje otvoriti račun. I o tome nitko nije razmišljao, a lokalni izbori su izbori gdje se stvarno daje prilika nezavisnim, lokalnim pojedincima, da pokušaju osvojiti lokalnu vlast rješavajući lokalne probleme. Zamislite si neku Maricu u nekom malom mjestu koja ima ovrhu na svoju plaću – ona nema mogućnost otvaranja takvog računa. S druge strane, vi imate obrasce koje DIP propisuje za ispunjavanje. Tamo možete napisati i krivi OIB, a to nitko neće primijetiti. Mi smo za parlamentarne izbore, primjerice, ručno zbrajali liste koje su predale, ne samo male nego i velike stranke, i greške su se potkrale i u velikim strankama – i u HDZ-u i SDP-u. Prema tome, to su jako veliki problemi. Sve to, na koncu, daje mogućnost velikih zloupotreba.

Kad izbora nema stranke jako malo novca primaju od donacija. odnosno, imaju onda kada su članovi obvezni uplaćivati dio novca za stranku. Primjerice, saborski zastupnici HNS-a, kao i njihovi članovi Gradske skupštine, moraju mjesečne iznose uplaćivati. Sada, da li je to donacija, ako član stranke tako uplaćuje.

Potrebne su nam zakonske izmjene, čini mi se?

Da, ono što je Hrvatskoj u ovom trenutku hitno potrebno, to je Zakon o izborima koji bi regulirao sve izbore koji u Hrvatskoj postoje, zbog toga što sada imate parlamentarne izbore, lokalne izbore, predsjedničke izbore, a za sve njih postoje različiti zakoni koji različito reguliraju isti proces. S duge strane, potrebno je uvesti reda i u to doniranje. Konkretno, ako svaka tvrtka ili svako tijelo javne vlasti isplaćuje plaću i mora taj dohodak nekog pojedinca prijaviti do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec u onom obrascu, takav obrazac se i u ovom slučaju može primijeniti, da se elektronički dostavlja i da DIP u svakom trenutku ima podatke o donacijama. Kad bi to bilo tako, objedinjeno na jednom mjestu, na jednoj mrežnoj stranici, dala bi se mogućnost i javnosti i novinarima da jednostavno i preventivno reagiraju, a tako bi se smanjile i nepravilnosti.