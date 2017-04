Ususret zadnje sjednice Gradske skupštine u ovom sazivu družili smo se s SDP-ovim gradskim zastupnikom Dominikom Etlingerom. Razgovarali smo o “bogatom” dnevnom redu sjednice, koji obiluje prijedlozima oko kojih će se sasvim sigurno lomiti koplja. Obnova pročelja, zakup zgrade za potrebe vrtića na Jarunu, zaštita od grafita…

Za nekoliko trenutaka počinje zadnja sjednica Gradske skupštine u ovom sazivu. Kako gledate na protekle četiri godine?

Zagreb nije napredovao. To je žalosna činjenica, ali za to je zaslužna izvršna vlast. Puno je bilo političkih previranja, pogodovanja privilegiranima, različitih koalicija, suradnji, dogovora ispod stola i u tome jedino SDP nije sudjelovao niti trenutka. Mi smo bili jasna, nedvosmislena i konkretna oporba. Štitili smo javni interes svakom prilikom i uspjeli smo sačuvati više stotina milijuna kuna naših sugrađana sprječavanjem štetnih odluka. Bilo je i puno kadrovskih promjena, Bandić je završio u pritvoru, Zagreb su vodile zamjenice, promijenili su se mnogi pročelnici, a i dva predsjednika. Kosor se proslavio nedemokratskim izbacivanjem zastupnika kada smo tražili raspravu o požaru na CIOS-u, ograničenom raspravom o “poklanjanju” Svetica u 2 sata iza ponoći, a sada vidimo da je rezultat toga uništen i uzurpiran potencijalno prekrasan javni prostor. Njegov nasljednik ostat će zapamćen jedino kao prvi HDZ-ovac koji je javno koalirao s Bandićem iako ta koalicija neprekidno traje još od Sanaderovog vremena.

Vaš rad u Skupštini, rad gradskog zastupnika, kako na njega gledate?

Uživao sam spašavajući park na Savici, boreći se protiv uzurpacije centra grada i javnih prostora poput Svetica, zalažući se za bolji sustav gospodarenja otpadom i u mnogim drugim aktivnostima kao zastupnik. Ipak, vjerujem da nečiji rad ocjenjuju oni kojima je namijenjen, a to su u ovom slučaju Zagrepčanke i Zagrepčani. Prema povratnim informacijama koje imam, oni su zadovoljni, a ja ću se truditi biti još bolji. Postavljati prava pitanja, otvarati bitne teme, zagovarati konstruktivne prijedloge čija realizacija će značiti povećanje kvalitete života u Zagrebu.

Postavljanjem pitanja na sjednicama znali ste uzrujati gradonačelnika?

Nije dobro kada nekoga ljuti i nervira istina, to znači da se nešto skriva, a u javnom poslu nema skrivanja.

Očekujete li da ćete biti i u novom sazivu Skupštine, da ćete biti na listi, a na koncu i ući u Skupštinu?

Vjerujem da sam dobro štitio interese građana Zagreba što je posao gradskog zastupnika, a imam i potvrdu od mnogih da je zaista bilo tako. Želim napraviti još više za njih. To me motivira.

Zanimljiv je dnevni red ove posljednje sjednice, komentar?

Nakon što je Grad iznajmio objekt za školu na Vrbanima III. za 28 milijuna kuna, sada iznajmljuje taj isti prostor za vrtić za 22 milijuna. Dakle, za 10 godina korištenja prostora svi mi ćemo platiti 50 milijuna kuna. Za taj novac možemo izgraditi i vrtić i školu. Očito je da se Bandić i Lovrić brinu za interese vlasnika poduzeća često spominjanog u aferama – Zagrebgradnje, a ne za interese građana. Svibanj je sve bliže, svi bi se trebali zapitati mislimo li da oni koji se ovako razbacuju javnim novcem to isto rade s vlastitim. Dosta je rasipništva i pogodovanja.

Na sjednici će se naći i prijedlog odluke obnove pročelja vjerskih objekata?

Većina objekata u Zagrebu trebaju obnovu pročelja. Osobno više brinem o pročeljima privatnih zgrada, a malo manje o vjerskim objektima. Ipak se vjerske zajednice financiraju iz Proračuna kojeg pune građani i poduzetnici. No, slažem se da sve treba obnoviti. Zato je prava šteta da je na prethodnoj sjednici donesena odluka o obnovi pročelja zgrada koja u sebi ne sadrži komponentu energetske obnove, a za mjeru je izdvojeno samo 30 milijuna kuna. I to se naziva “New deal”. To je “New deal” za pet zgrada. Smiješno.

Zaštita od grafita?

Vandalskom grafitiranju treba stati na kraj. Pitanje je načina. Komunalno redarstvo je zakazalo u mnogim slučajevima takvog grafitiranja. Razlog tome treba tražiti u samom vrhu gradske uprave gdje nedostaje političke volje za rješavanje problema vandalskog grafitiranja. Bandić je godinama potpuno nezainteresiran da se problem riješi, a sad mjesec dana pred izbore izlazi s polovičnim rješenjem. Sve europske metropole uspješnije se nose s tim problemom od nas. Niti jedna nije riješila problem postavljanjem velikog broja kamera i pretvaranjem grada u Big brother. Grafiter stavi šiltericu na glavu i kamera ne pomaže. Tko će kontrolirati te kamere i snimke? Tko će to sve nadzirati? Puno je pitanja, a odgovori nisu ponuđeni ovom odlukom.

I riječ za kraj?

Za kraj? Ovo nije kraj. Nije ni početak kraja, ali je vjerojatno kraj početka.